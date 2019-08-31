Любовь Лебедькова – блогер, который рассказывает о книгах

Библиотекарь Любовь Лебедькова из Ростовской области – наш достойный ответ бабушке Хельге из Германии, которая читает своей аудитории сказки. Любовь тоже пропагандирует чтение, делает это она на канале Youtube .

Названия роликов прекрасно ориентируют, о чем расскажет в них автор. Например, «Ирина Муравьева и ее книги», «О Николае Рубцове», «Книги Татьяны Трониной», «Влечет меня старинный слог «О творчестве Беллы Ахмадулиной»», «Анатолий Алексин и его «Безумная Евдокия»», «О знаменитых ростовчанах» и т.д.

Многие из нас любят читать детективы. И у Любови нашлось видео подобной тематики – «Детектив с таинственной историей».

Речь здесь идет о книге Анны Князевой, которая называется «Пленники старой Москвы». Блогер рассказала об авторе, которая занимается (или занималась) шитьем одежды и добилась в этой сфере определенных высот. Затем перешла к серии, в которой представлен детектив Анны Князевой, перечислила названия других произведений писательницы. Блогер рассказала о своих впечатлениях от прочитанного детектива, обозначила, чем он ей понравился, и кратко описала сюжетную линию. Подано все было интересно, лаконично, доброжелательно – побольше бы таких пропагандистов литературы!

Ролики Любовь записывает в библиотеке. Сама говорит, что работать библиотекарем мечтала всю жизнь. Когда она трудилась на этом поприще на одном из заводов, то вела активную просветительскую деятельность: ходила по цехам, рассказывала там людям об имеющихся произведениях. Послушав, работники приходили потом за книгами. Удивительная женщина, и сама большой книгочей и других старалась (и старается до сих пор) к этому привлечь!

Рано или поздно многие люди задаются вопросом, когда читать Достоевского. Ответ искала и наш блогер. Видео так и называется: «Когда читать Достоевского?».

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Начала свой ролик Любовь с того, что рассказала о внучке-одиннадцатикласснице, которой предстоит сдавать ЕГЭ. Блогер отметила, что от нее (Любови) зависит литература. Она все лето следила, чтобы необходимые по плану книги внучкой читались. Когда дошла очередь до знаменитого произведения «Преступление и наказание», то за 2 недели была прочитала девушкой только лишь 1 часть. Наряду с этим школьница читала другие книги, а вот Достоевского ей осваивать не хотелось. Любовь отметила, что каждый уважающий себя читатель должен познакомиться с произведениями великого писателя, что мы обогащаемся за счет его книг, но почему-то молодежь не хочет такое читать. Читают другие книги, и неплохие – привела в пример произведение о подростках, больных раком, «Виноваты звезды» Джона Грина. Рассказала потрясающий сюжет этого произведения и пригласила свою аудиторию к разговору о том, что может быть 16-17-летним нужны какие-то иные книги?

Разностороння, умная женщина. Она говорит о том, что думает здесь и сейчас, так, как она чувствует. Признается, что у нее нет любимчиков, но она влюблена в каждого писателя и поэта, о котором ведет рассказ. У себя в библиотеке у нее есть специальная полка, на которой стоят книги, с которыми она знакомила своих зрителей. И книги эти не залеживаются, после просмотра видео их просят взять почитать.

А вам не хочется вспомнить произведения Фёдора Михайловича? Или вникнуть в творчество вышеупомянутого Джона Грина?

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