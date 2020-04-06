|
Сейчас практически невозможно представить российское телевидение без Леонида Якубовича. Он уже почти 30 лет является бессменным ведущим капитал-шоу «Поле чудес».
Но мало кто знает, но съёмки самых первых выпусков были провальными для Леонида Аркадьевича, несмотря на то, что у него уже был большой опыт работы с аудиторией. Ведущий постоянно запинался, забывал слова, речь была слишком громкой, в результате было трудно понять, о чём он говорит… даже микрофон от волнения выпадал из рук. В итоге Якубович, очень сильно разочаровавшись в себе и проекте, решил уйти.
По признанию Леонида Аркадьевича, никто из редакторов и режиссёров не стал уговаривать его остаться, даже не сказал ободряющих слов: «Они вели себя так, как будто я - временный ведущий, который оказался не на своём месте. Потом один из редакторов сказал, чтобы я пришёл на крайнюю съёмку, а затем решил, что делать дальше».
Перед началом передачи Якубовичу вовсе сказали, что ему нашли замену. Ведущий обрадовался, а потом выяснилось, что замена - это он и есть. И таким оригинальным образом коллеги решили его поддержать.
На удивление, эти съёмки прошли очень легко, и Якубович решил остаться в проекте.
- Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Леонид Якубович хотел уйти с «Поля Чудес»
Сейчас практически невозможно представить российское телевидение без Леонида Якубовича. Он уже почти 30 лет является бессменным ведущим капитал-шоу «Поле чудес».
-
Велосипед со складными колесами? А почему бы и нет
Американский инженер изобрел велосипед, который можно носить с собой как сумку на колесиках. Ранее Алекс Анимашауном, дипломированный инженер-механик из Калифорнии, помогал разрабатывать гибридные автомобили для одного крупного американского автопроизводителя.
-
Наталья Ветлицкая предположила, что тоже переболела коронавирусом
Недавно 55-летняя певица Наталья Ветлицкая перенесла необычную «простуду». И хотя тест на коронавирус артистка не сдавала, она предполагает, что это был именно он.
-
Внедорожники УАЗ ощутимо подорожали. Немудрено...
Ульяновский автозавод опубликовал новые прайсы на выпускаемые внедорожники. Весенняя прибавка оказалась весьма ощутимой. Ранее, напомним, о росте цен на автомобили сообщил и завод «АвтоВАЗ».
-
Как совладать со стрессом во время изоляции?
В борьбе со стрессом в связи в изоляцией из-за коронавируса главный внештатный специалист-психиатр Минздрава России и гендиректор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Зураб Кекелидзе советует не пренебрегать помощью психологов и заниматься спортом.
-
Ветеранам к 9 Мая пообещали долгожданное жилье
Для обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны правительство выделяет из своего резервного фонда более 350 миллионов рублей.
-
Новая возлюбленная Сергея Жигунова оказалась «копией» Анастасии Заворотнюк
Когда-то поклонники сериала «Моя прекрасная няня» с упоением следили сначала за чувствами экранных героев Сергея Жигунова и Анастасии Заворотнюк, а потом и за развитием их романа в реальности.
-
Официальные советы: как в период пандемии в магазинах «закупаться»?
В период карантина неизбежно приходится больше времени проводить дома, люди меньше двигаются и тратят меньше энергии. Чтобы не набрать лишние килограммы, к составлению ежедневного меню необходимо подходить рационально. И - соблюдать меры безопасности! Соответствующие советы дал Роспотребнадзор.
-
Убираться дома во время эпидемии надо пару раз в день
Петербургское управление Роспотребнадзора опубликовало памятку, как правильно делать уборку во время домашней изоляции. Специалисты рассказали, сколько раз в день надо проводить дезинфекцию и в какой последовательности обрабатывать помещения. Кроме того, ведомство поделилось рецептом дезинфицирующего средства.
-
В Рязанской области мужчина застрелил пятерых соседей
Массовое убийство произошло в поселке Елатьма Рязанской области. Один из жильцов трехэтажного дома застрелил пятерых соседей. Среди убитых есть девушка.
-
Картина коронавируса в России: тревожно, но надежда есть
Коронавирусом в России заразились уже 4 тысяч 731 человек, только за последние сутки заболели 582 человека. Умерли 43 человека. Примечательно, что многие из заболевших — это люди моложе 39 лет, страдающие заболеваниями. Рассказываем, что происходит в регионах страны в первых числах апреля.
-
Тяжёлая утрата Марины Хлебниковой: певица решила поставить памятник мужу-самоубийце
Известная певица Марина Хлебникова несколько лет назад пережила ужасную трагедию, с мыслями о которой ей по сей день очень непросто смириться. Артистка обнаружила дома бездыханное тело своего мужа, который совершил самоубийство.
-
В Дербенте ветераны получат к 9 Мая по миллиону
Проживающие в Дербенте ветераны Великой Отечественной войны к 75-летию Победы получат дополнительно по одному миллиону рублей. Денежные средства будут выделены из фонда сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, сообщается на официальном сайте городского округа.
-
В Подмосковье поймали мошенников. Автоподставы пенсионерам устраивали, негодяи!
Подмосковными полицейскими задержаны участники организованной группы, занимавшиеся автоподставами.
-
В Якутии женщина пробежала полумарафон в квартире
Жительница северного города Алдан Светлана Хамидулина, соблюдая режим самоизоляции, пробежала полумарафон — 21,1 километра — в стандартной однокомнатной квартире.
-
Сфера азарта: В России вступил в силу новый закон для защиты гемблинга, новости официального сайта Джойказино онлайн и другие события
Согласно закону, вступившему в силу 28 марта, Банк России будет аннулировать лицензии владельцев ценных бумаг, которые имеют нелегальный игорный бизнес. Новые правила помогут исключить незаконные организации и обезопасить население от негативного воздействия подобных заведений. В случае нарушения проведения лотерей и организацию незаконных азартных игр, владельцы ценных бумаг потеряют право предоставлять гемблинг-услуги.
-
Прогнозы тревожные: мы можем потерять соловьев
Соловьи оказались под угрозой вымирания из-за глобального потепления. Как считают испанские ученые из Мадридского университета Комплутенсе, за последние 20 лет у этих птиц сократился размах крыльев — это адаптация к изменяющимся условиям окружающей среды, пишет ВВС.
-
А что бы интересного посмотреть на карантине?
Во время самоизоляции россияне активно смотрят фильмы и сериалы, на которые не хватало времени в повседневности. Оказалось, что самыми востребованными лентами у зрителей являются новинки проката и фильм «Заражение» Стивена Содерберга.
-
О геологии и не только…
Ах, какая это была профессия! Мальчишки, и даже многие девчонки, мечтали с рюкзаками за плечами стирать белые пятна с геологических карт родины. В школах организовывали геологические походы. И ребята под руководством опытных геологов с удовольствием отправлялись в недальние маршруты, где их знакомили не только с образцами пород, но и с окружающей природой. Правда, тогда это никто не называл экотуризмом, просто была конкретная задача – научить школьников быть внимательнее к тому, что находится под ногами, познакомить с удивительным миром минералов, приохотить к поиску полезных ископаемых. О геологах слагали песни самые талантливые композиторы и поэты. В техникумы и вузы на геологические специальности конкурсы были – десятки человек на место! Хотя обучение было совсем не простым, и требования к учащимся и студентам предъявлялись весьма строгие…
-
«Она Челобанова очень любила, а тут я перед носом кручусь...»: Марта Могилевская поведала о конфликте с Аллой Пугачёвой
Телепродюсер Марта Могилевская раскрыла тайны любовного треугольника, невольным героем которого она сама и стала. Среди участников этого конфликта личных отношений была Алла Пугачёва и музыкант Сергей Челобанов. По словам Марты, Алла Борисовна очень ревновала своего мужчину, хотя реальных оснований для этого не было.