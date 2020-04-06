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Леонид Якубович хотел уйти с «Поля Чудес»
Анастасия ШИЛОВА   
06 Апреля 2020 г.
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Сейчас практически невозможно представить российское телевидение без Леонида Якубовича. Он уже почти 30 лет является бессменным ведущим капитал-шоу «Поле чудес».

Леонид Якубович хотел уйти с «Поля Чудес»


Но мало кто знает, но съёмки самых первых выпусков были провальными для Леонида Аркадьевича, несмотря на то, что у него уже был большой опыт работы с аудиторией. Ведущий постоянно запинался, забывал слова, речь была слишком громкой, в результате было трудно понять, о чём он говорит… даже микрофон от волнения выпадал из рук. В итоге Якубович, очень сильно разочаровавшись в себе и проекте, решил уйти.

По признанию Леонида Аркадьевича, никто из редакторов и режиссёров не стал уговаривать его остаться, даже не сказал ободряющих слов: «Они вели себя так, как будто я - временный ведущий, который оказался не на своём месте. Потом один из редакторов сказал, чтобы я пришёл на крайнюю съёмку, а затем решил, что делать дальше».

Перед началом передачи Якубовичу вовсе сказали, что ему нашли замену. Ведущий обрадовался, а потом выяснилось, что замена - это он и есть. И таким оригинальным образом коллеги решили его поддержать.

На удивление, эти съёмки прошли очень легко, и Якубович решил остаться в проекте.

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  • Леонид Якубович хотел уйти с «Поля Чудес»
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