Лариса Гузеева чуть не спилась из-за мужа-наркомана

Недавно известная телеведущая Лариса Гузеева поделилась с поклонниками подробностями трудного периода жизни, когда она сильно страдала и даже чуть не умерла от алкогольной зависимости.

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Дело в том, что первый супруг актрисы был наркоманом, и ей приходилось тратить много сил и энергии на его "спасение". Чтобы хоть как-то снять напряжение, Гузеева и сама начала выпивать. От спиртного ей становилось легче, а неадекватное состояние мужа уже не вызывало столько отрицательных эмоций. Постепенно привычка переросла в зависимость, и ведущая пила всё больше и больше.



Возможно Лариса Андреевна и не рассказывала бы столь подробно об этом событии, но на очередной выпуск программы "Давай поженимся" пришла 34-летняя Наталья, которая поведала похожую историю своей борьбы с алкоголизмом. Актриса поддержала девушку и подтвердила, что спиртное действительно делает человека неуправляемым, о чём она знает из собственного опыта.



Одно время Гузеева сильно пила, не ухаживала за собой, а муж-наркоман её периодически избивал. Были и моменты, когда он бил её гантелей по голове, - "просто чтобы посмотреть сужаются или расширяются зрачки".



Так супруги и жили - то мирились, то снова дрались. Но в какой-то момент Лариса почувствовала, что один из таких ударов запросто может стать последним и решила кардинально изменить жизнь. Она по собственной инициативе отправилась на лечение и пообещала себе вести здоровый образ жизни. Конечно, для этого ей понадобилось собрать всю волю в кулак и приложить множество усилий, но оно того стоило.



Теперь этот "чёрный" период жизни остался в прошлом, чему телеведущая несказанно рада. Единственное, что расстраивает Гузееву — это реакция подписчиков, которые в комментариях нередко называют её алкоголичкой.



Своим рассказом телеведущая Лариса Андреевна хотела показать, что многие бывают на дне, и она совсем не исключение. Но даже в этой ситуации можно всё исправить и начать жить по-другому.

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