Фитнес-блогер высмеяла Ларису Гузееву за попытки омолодиться

Блогерша Лена Миро раскритиковала омолодившуюся Ларису Гузееву, посоветовав ей смотреть телевизор и лузгать семки на лавочке.





Лариса Гузеева никогда не скрывает свой возраст. И как любая нормальная женщина хочет выглядеть хорошо. 59-летняя актриса недавно призналась, что решила "омолодиться". Гузеева опубликовала фото, как медицинская сестра ставит ей капельницу.





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Откровения Гузеевой вывели из себя известного фитнес-блогера Лену Миро, которая не раз категорично высказывалась в адрес "молодящихся бабулек".



"И вот Ларисе стукнуло 59. Нормальные люди в этом возрасте водят внучек на художественную гимнастику", - пишет блогерша. По ее мнению, о здоровье заботиться нужно обязательно. Но "капельница молодости для 60-летней - это "даже не смешно, а гадко". 37-летняя Миро искренне не понимает, "зачем в 60 лет омолаживаться" и считает, что "это такой чудесный возраст, в котором есть куча дел: смотреть телевизор, лузгать семки на лавочке... вообще много всего - хоть бы сходить в театр или купить курсовку в санаторий-профилакторий".

По инф. «Аргументы недели»

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