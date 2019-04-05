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Фитнес-блогер высмеяла Ларису Гузееву за попытки омолодиться
По инф. «Аргументы недели»   
05 Апреля 2019 г.
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Блогерша Лена Миро раскритиковала омолодившуюся Ларису Гузееву, посоветовав ей смотреть телевизор и лузгать семки на лавочке.

Фитнес-блогер высмеяла Ларису Гузееву за попытки омолодиться



Лариса Гузеева никогда не скрывает свой возраст. И как любая нормальная женщина хочет выглядеть хорошо. 59-летняя актриса недавно призналась, что решила "омолодиться". Гузеева опубликовала фото, как медицинская сестра ставит ей капельницу.

Лариса Гузеева опубликовала фото, как медицинская сестра ставит ей капельницу

Откровения Гузеевой вывели из себя известного фитнес-блогера Лену Миро, которая не раз категорично высказывалась в адрес "молодящихся бабулек".

"И вот Ларисе стукнуло 59. Нормальные люди в этом возрасте водят внучек на художественную гимнастику", - пишет блогерша. По ее мнению, о здоровье заботиться нужно обязательно. Но "капельница молодости для 60-летней - это "даже не смешно, а гадко". 37-летняя Миро искренне не понимает, "зачем в 60 лет омолаживаться" и считает, что "это такой чудесный возраст, в котором есть куча дел: смотреть телевизор, лузгать семки на лавочке... вообще много всего - хоть бы сходить в театр или купить курсовку в санаторий-профилакторий".

По инф. «Аргументы недели»

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