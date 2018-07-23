Лариса Долина продолжает удивлять своих поклонников

В последнее время всем известная певица Лариса Долина проживает в Юрмале, где приобрела квартиру, чтобы водить внучку на море. Здесь она часто гуляет с ней, показывая Балтийское побережье. Во время одной из таких прогулок, журналисты случайно столкнулись с певицей на улице и решили взять интервью у ненакрашенной звезды. Долина охотно согласилась пообщаться и разрешила сделать несколько своих фотографий.

Попавшие таким образом в интернет, кадры удивили поклонников певицы. На фото, она вместе со своей внучкой, которая держит в руках мороженое. Все привыкли видеть Долину стройной и красивой. Сейчас же, она всё чаще, удивляет фанатов своей натуральностью. Хотя, в свои 62 года ненакрашенная женщина, выглядит вполне достойно и заслуживает восхищенных взглядов. Несмотря на отсутствие укладки и косметики певица похвасталась не только качественным загаром, но и татуировками. Когда-то дочь уговорила свою маму сделать несколько татуировок и теперь, по словам артистки, у неё есть 4 татуировки. Журналисты смогли рассмотреть только две из них — на руке и на ноге. Остальные находятся в более интимных местах и их видно только когда Лариса находится на пляже.

Однако, не всем пришелся по душе образ Долиной. Некоторые пользователи интернета раскритиковали артистку, заявляя, что она заметно постарела и поправилась. Были и те, кто считает, что ей в 62 года следует выглядеть гораздо лучше. По всей видимости, Лариса Долина не очень то обращает внимание на подобные заявления. Она вполне счастлива в окружении своих родных и продолжает активно проводить время, прогуливаясь по Рижскому взморью со своей внучкой. А что Вы думаете о таком отношении певицы?

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