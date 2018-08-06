ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Мода для полных женщин за 50 лет
Екатерина ФЕДУЛОВА   
06 Августа 2018 г.
Изменить размер шрифта

Мода для полных женщин за 50 лет


Обладательницы пышных форм, не меньше чем их худощавые подруги, хотят выглядеть привлекательно и стильно. И если диеты и тренировки не помогают, то можно решить проблему с лишними килограммами, а заодно и создать неповторимый образ, при помощи грамотно подобранной одежды.

Как одеваться полным женщинам старшего возраста?

Юбки для дам с пышной фигурой

После 50 лет дамы с пышными формами должны иметь в гардеробе несколько юбок. Удачными вариантами станут такие модели, как юбка - годе и юбка - карандаш. Они подходят женщинам в возрасте и дамам с полной фигурой благодаря продуманному силуэту и удачному крою. В принципе именно эти два фактора – крой и силуэт – должны стать ключевыми при выборе юбок иных моделей.

Длина юбок у шикарных женщин не должна быть слишком короткой. Остановите выбор на половины икры или на моделях миди. Из тканей предпочтите плотные материалы, как-бы утягивающие тело.

Длина юбок у шикарных женщин не должна быть слишком короткой. Остановите выбор на половины икры или на моделях миди

Платья для полных женщин

Помимо юбок у женщин к 50 годам обычно скапливается целый арсенал разнообразных платьев. И здесь нужно выбирать с умом.

Самыми удачными вариантами для дам с пышными формами становятся миниатюрное черное платье – нестареющая классика от Коко Шанель, платье-ампир с завышенной талией, а также модели с низом в стиле футляра.

Отлично смотрится на полных дам в возрасте платье запашного кроя, а также молодежное платье - рубашка и платье - свитер, дополненные джинсами или легенсами.

Если хочется придать фигуре большей стройности, то поэкспериментируйте с моделями с вертикально направленными и контрастными элементами по бокам.

Помимо юбок у женщин к 50 годам обычно скапливается целый арсенал разнообразных платьев. И здесь нужно выбирать с умом.

Туники, рубашки и жакеты

В гардеробе женщины полного телосложения обязательно должны присутствовать рубашки, жакеты и туники, которые непременно станут палочками - выручалочками при создании различных образов. С ними хорошо сочетаются любые джинсы и брюки, спортивные штанишки, джинсы, легенсы.

Среди рубашек выбор велик, но ища свою модель, помните о правиле: классика не только всегда уместна, но и должна присутствовать в гардеробе дамы с формами.
К примеру, молочные рубашки классического покроя ладно вписываются практически в любые комплекты одежды, великолепно обновляют лицо и делают легким силуэт.

Классически рубашки, как и кластические брюки, например, сделают вас не только элегантной, но и визуально более стройной.

Красивые жакеты более чем уместны в гардеробе для объемной фигуры. Конечно, лучше выбрать удлиненные модели с поясами, которые маскируют проблемные бедра, позволяют показать талию.

В гардеробе женщины полного телосложения обязательно должны присутствовать рубашки, жакеты и туники, которые непременно станут палочками - выручалочками при создании различных образов.

Брюки и джинсы для полных дам

Джинсы стали частью гардероба каждого человека благодаря своей практичности. Поэтому и в арсенале полной дамы их должно быть несколько штук. В идеале они должны быть без потертостей, без неуместных страз и разрезов, в классическом темно-синем цвете.

Среди брюк можно выбрать несколько моделей. Однако помните, что именно черные классические брюки со стрелками делают нас стройнее и могут быть одеты на торжественное мероприятие или деловую встречу. Не смотря на то, что фасон брюк и джинсов подбирается по фигуре, при лишних килограммах отдавайте предпочтение прямым моделям или вариантам, умеренно расширяющимся к низу.

Не смотря на то, что фасон брюк и джинсов подбирается по фигуре, при лишних килограммах отдавайте предпочтение прямым моделям или вариантам, умеренно расширяющимся к низу.

Убираем из гардероба

Говоря о гардеробе женщины с пышными формами после 50 лет, следует отметить и те вещи, от которых необходимо отказаться. Как бы жалко вам не было выкидывайте мини – юбки, леопардовые короткие топики и супер-обтягивающие платья. Не стоит жалеть вещи с яркими, вызывающими цветами, морем паеток и бусинок, броскими принтами, крупными рисунками и сложными узорами.

Вам точно не к лицу модели с задекорированными и легкомысленными узорами, всевозможными рюшечками и сердечками, розочками и стразами на груди, а также с золотым или серебряным декором.

Неактуальна после 50 лет, независимо от величины ваших форм блестящая одежда, неоновые цвета и люрекс, которая сыграет с вами злую шутку, подчеркнув как возраст, так и имеющиеся недостатки фигуры.

Взамен их выбирайте умеренные цвета, стильные геометрические рисунки, а также благородные женственные узоры, интересные оттенки (синий, коралловый, кофейный, бордо или шоколад). В одежде полных дам уместны монохромные ансамбли, небольшой цветочный принт, неяркая, но стильная клетка или горошек, а также, вертикальная тонкая полоска.

Переберите гардероб в соответствии с рекомендациями статьи, и даже поле 50 лет вы будете выглядеть интересно независимо от пышности форм и количества лишних килограмм!

Мода для пожилых, модная одежда для пожилых

Мода, удобная и стильная одежда и обувь для пожилых людей - на сайте для пенсионеров "Мои года"

  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ ГАРМОНИИ В СЕБЕ И ВОКРУГ СЕБЯ Публикации о психологии и стиле жизниЖивем со вкусом!Статьи о нашем здоровьеКниги о здоровьеГимнастика для пожилыхМода для пожилыхПрически для дам «в возрасте»Рукодельница Хозяйке и рукодельнице: книги и товары Ежедневные притчиВидеонастроение дня
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам
.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 