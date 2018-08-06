Мода для полных женщин за 50 лет



Обладательницы пышных форм, не меньше чем их худощавые подруги, хотят выглядеть привлекательно и стильно. И если диеты и тренировки не помогают, то можно решить проблему с лишними килограммами, а заодно и создать неповторимый образ, при помощи грамотно подобранной одежды.

Юбки для дам с пышной фигурой

После 50 лет дамы с пышными формами должны иметь в гардеробе несколько юбок. Удачными вариантами станут такие модели, как юбка - годе и юбка - карандаш. Они подходят женщинам в возрасте и дамам с полной фигурой благодаря продуманному силуэту и удачному крою. В принципе именно эти два фактора – крой и силуэт – должны стать ключевыми при выборе юбок иных моделей.

Длина юбок у шикарных женщин не должна быть слишком короткой. Остановите выбор на половины икры или на моделях миди. Из тканей предпочтите плотные материалы, как-бы утягивающие тело.

Платья для полных женщин

Помимо юбок у женщин к 50 годам обычно скапливается целый арсенал разнообразных платьев. И здесь нужно выбирать с умом.

Самыми удачными вариантами для дам с пышными формами становятся миниатюрное черное платье – нестареющая классика от Коко Шанель, платье-ампир с завышенной талией, а также модели с низом в стиле футляра.

Отлично смотрится на полных дам в возрасте платье запашного кроя, а также молодежное платье - рубашка и платье - свитер, дополненные джинсами или легенсами.

Если хочется придать фигуре большей стройности, то поэкспериментируйте с моделями с вертикально направленными и контрастными элементами по бокам.

Туники, рубашки и жакеты

В гардеробе женщины полного телосложения обязательно должны присутствовать рубашки, жакеты и туники, которые непременно станут палочками - выручалочками при создании различных образов. С ними хорошо сочетаются любые джинсы и брюки, спортивные штанишки, джинсы, легенсы.

Среди рубашек выбор велик, но ища свою модель, помните о правиле: классика не только всегда уместна, но и должна присутствовать в гардеробе дамы с формами.

К примеру, молочные рубашки классического покроя ладно вписываются практически в любые комплекты одежды, великолепно обновляют лицо и делают легким силуэт.

Классически рубашки, как и кластические брюки, например, сделают вас не только элегантной, но и визуально более стройной.

Красивые жакеты более чем уместны в гардеробе для объемной фигуры. Конечно, лучше выбрать удлиненные модели с поясами, которые маскируют проблемные бедра, позволяют показать талию.

Брюки и джинсы для полных дам

Джинсы стали частью гардероба каждого человека благодаря своей практичности. Поэтому и в арсенале полной дамы их должно быть несколько штук. В идеале они должны быть без потертостей, без неуместных страз и разрезов, в классическом темно-синем цвете.

Среди брюк можно выбрать несколько моделей. Однако помните, что именно черные классические брюки со стрелками делают нас стройнее и могут быть одеты на торжественное мероприятие или деловую встречу. Не смотря на то, что фасон брюк и джинсов подбирается по фигуре, при лишних килограммах отдавайте предпочтение прямым моделям или вариантам, умеренно расширяющимся к низу.

Убираем из гардероба

Говоря о гардеробе женщины с пышными формами после 50 лет, следует отметить и те вещи, от которых необходимо отказаться. Как бы жалко вам не было выкидывайте мини – юбки, леопардовые короткие топики и супер-обтягивающие платья. Не стоит жалеть вещи с яркими, вызывающими цветами, морем паеток и бусинок, броскими принтами, крупными рисунками и сложными узорами.

Вам точно не к лицу модели с задекорированными и легкомысленными узорами, всевозможными рюшечками и сердечками, розочками и стразами на груди, а также с золотым или серебряным декором.

Неактуальна после 50 лет, независимо от величины ваших форм блестящая одежда, неоновые цвета и люрекс, которая сыграет с вами злую шутку, подчеркнув как возраст, так и имеющиеся недостатки фигуры.

Взамен их выбирайте умеренные цвета, стильные геометрические рисунки, а также благородные женственные узоры, интересные оттенки (синий, коралловый, кофейный, бордо или шоколад). В одежде полных дам уместны монохромные ансамбли, небольшой цветочный принт, неяркая, но стильная клетка или горошек, а также, вертикальная тонкая полоска.

Переберите гардероб в соответствии с рекомендациями статьи, и даже поле 50 лет вы будете выглядеть интересно независимо от пышности форм и количества лишних килограмм!

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