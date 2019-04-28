Компенсация за репутацию: молодая жена Николаса Кейджа не простила ему скоропалительный развод

В конце марта 55-летний Николас Кейдж подал заявление о вступлении в брак с 23-летней Эрикой Койке. До этого пара встречалась около года, и никто особо не сомневался, что известный актер и его подруга в конце концов официально оформят свои отношения.

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Но почти сразу в Сети появились откровения очевидцев, которые рассказывали, что на процедуру подачи заявления Кейдж явился изрядно пьяным и сходу начал оскорблять свою возлюбленную. Актер обвинял девушку, что она якобы желает присвоить себе его деньги. При этом Эрика была крайне смущена таким поведением жениха, и пыталась напомнить ему, что вовсе не она первая заговорила о браке.



Увы, но романтическая история на этом закончилась. Через 4 дня Николас Кейдж потребовал расторжения брака, а еще лучше - его аннуляции. А Койке заявила, что будет через суд требовать компенсацию за испорченную репутацию и утраченные карьерные перспективы, с которыми пришлось попрощаться еще в начале отношений со звездой.

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