Николас Кейдж подал на развод через четыре дня после свадьбы

Не успев жениться на свой новой пассии, Николас Кейдж потребовал аннулировать свидетельство о браке и объяснил, что "был слишком пьян, когда согласился стать мужем".





55-летний актер обвинил новоиспеченную супругу Эрику Койке в том, что она скрыла от него криминальное прошлое, да и сама была изрядно пьяна, когда согласилась стать его женой.



В общей сложности брак Николаса Кейджа и Эрики Койке продлился всего 4 дня, хотя официальной информации о разводе пока не поступало, но это, скорее всего, не более чем бюрократические проволочки. Вряд ли после такого демарша новобрачная сможет простить супруга и согласиться жить с ним и далее "в горе и радости".

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