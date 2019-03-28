Николас Кейдж снова женится на молоденькой

По информации зарубежных СМИ, известный голливудский сердцеед Николас Кейдж в ближайшее время снова готов пойти под венец с молодой избранницей. Для 55-летнего актера это будет уже четвертый официальный брак.

Известно, что невесте 23 года, ее зовут Эрика Койке и она работает визажистом в Голливуде. Впервые пару заметили в апреле прошлого года на отдыхе в Пуэрто-Рико. Николас и Эрика старались не афишировать свои отношения, хотя иногда появлялись вместе на мероприятиях.



А в минувшую субботу стало известно, что Кейдж подал заявку на получение лицензии на брак (аналог российского заявление на регистрацию брака). Таким образом, можно предполагать, что церемония состоится в течение года - именно столько действует данный документ.

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