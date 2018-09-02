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Как дожить до ста? Отвечает наука
Smh.com.au, перевод Полины ДАВЫДОВОЙ   
02 Сентября 2018 г.
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Пару месяцев назад 97-летнему Тому Сэмплу пришлось признать поражение. Колено не переставало его донимать, поэтому он начал пользоваться тележкой для гольфа. «Если честно, мне не очень-то нравится пользоваться тележкой: это сбивает с ритма игры. Раздражает, конечно, но, похоже, придется привыкнуть»

Старости Сэмпла могли бы позавидовать многие. Он живет сам по себе в пригороде Сиднея, окруженный друзьями. За покупками ходит сам, сам стрижет газон на своем участке, играет в гольф два раза в неделю и балует своих правнуков до неприличия. И все еще может похвастаться остротой ума.

«В каком-то смысле, старость – не радость, - вздыхает он, - привычные вещи становится делать сложнее. Вот, пару дней назад пришлось чинить сантехнику. В молодости я бы справился с задачей за пять минут, а тут на это ушло полчаса!» Бодрость в таком почтенном возрасте и тот факт, что образ жизни Сэмпла полностью удовлетворяет рекомендациям экспертов, вряд ли являются совпадениями.

Ничего особенного он не делает: просто остается физически и социально активным, и питается правильно. Неплохое начало. Однако эксперты утверждают, что в жизни Сэмпла играет роль атрибут, общий для многих долгожителей: особый характер.

«Психология таких людей примечательна, - утверждает Нобуёси Хиросэ, ученый из Центра исследования людей старше 100 лет университета Кейо, Токио. «Они смотрят на солнечную сторону, и им хватает силы воли на то, чтобы справиться с любыми проблемами в их жизни. Они счастливы, добры и приятны в общении»

Исследования Центра исследования долгожителей в Сиднее подкрепляют это утверждение своими данными. Профессор Перминдер Сачдэв отмечает: «Долгожители – люди крепкие: какие бы палки в колеса ни ставила им жизнь, они преодолевают препятствия с завидной энергией. Этот фактор кажется вездесущим в моих исследованиях»

Исследования демонстрируют, что долгожители меньше волнуются, больше общаются, дружелюбны и склонны быть оптимистами. Тестирование показывает, что доля невротиков среди них минимальна. Важно отметить, что гены играют гораздо меньшую роль, чем можно подумать: продолжительность жизни определяется генетикой только на 30%, все остальное зависит от того, как человек распоряжается своими годами.

«Это дело всей жизни, - утверждает профессор Сачдэв, - и долголетие требует того, чтобы вы начали обращать внимание на свои привычки и здоровье уже в молодости». Основываясь на своих исследованиях, он рекомендует низкокалорийную, в основном растительную диету с небольшим присутствием красного мяса. Например, Сэмпл, один из участников исследования Перминдера Сачдэва, предпочитает на завтрак мюсли с фруктами, избегает употребления обработанной пищи вроде выпечки и фаст-фуда, и ест рыбу два раза в неделю.

Физическая активность тоже имеет значение, как и поддержание социальной жизни. Общение с друзьями – это отличная тренировка для мозга. Ну и, конечно, стоит избегать болезней. Необходимо держать себя в форме, чтобы избежать гипертонии и диабета. 70% людей за 110 можно считать счастливчиками: серьезные болезни вроде рака обходят их стороной.

Том Сэмпл с трудом верит своей удаче: на своем веку он увидел, как его дети уходят на пенсию. «Все-таки мне повезло. Немного странно жить настолько долго: на радио кто-то обсуждает свои 65 лет, а ты просто смеешься»

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