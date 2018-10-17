История необычайных совпадений: старая фотокамера открыла частичку прошлого пенсионера

Шотландский фотограф нашёл в одном очень старом фотоаппарате снимки 50-летней давности. Как оказалось, одно фото принадлежало матери пенсионера из Эдинбурга, которого удалось отыскать с помощью местных СМИ.

О необычном стечении обстоятельств рассказала Daily Mail. Любитель фотографии Грэм Вебб путешествовал по Эдинбургу, пока не набрёл на небольшой благотворительный магазин. Там шотландец нашёл старую камеру Kodak Portrait Brownie Six-20, которая выпускалась ещё с конца 1930-х годов.

Вебб решил приобрести необычную находку для своей коллекции и внезапно обнаружил, что в фотоаппарате осталась зарядка. Он захотел посмотреть на плёнку, оставшуюся в устройстве, и проявил её в своей фотолаборатории. Всего в его руках оказалось восемь чёрно-белых снимков, на которых были изображены ребёнок, три женщины и семейная пара. Внешний вид людей явно отсылал к моде 1950-х годов.

Веббу стало любопытно, кто же изображён на этих фотографиях, и он обратился за помощью в газету. Спустя несколько дней с ним на связь вышел пенсионер 73 лет - Тэм Уотсон из Эдинбурга. На одном из снимков он узнал свою мать, умершую 20 лет назад.

Мужчина признался, что сначала он даже не поверил своим глазам и ущипнул себя, «чтобы убедиться, что это реальность». Но потом его дети и другие родственники подтвердили, что фото в газете действительно принадлежит его матери. Сам Уотсон говорит, что на фото она выглядит совсем молодо, да и её одежду он помнил по-другому.

Вебб решил встретиться с пожилым мужчиной, чтобы отдать близкие ему фотографии. «Хотя я узнаю некоторых людей, я понятия не имею, когда они сняты и по какому случаю», — утверждает Уотсон. О человеке, который сдал эту фотокамеру в магазин, узнать ничего не удалось.

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