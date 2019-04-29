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Игорь Николаев спел про Чернобыль
Ульяна АНТОНОВА   
29 Апреля 2019 г.
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В очередную годовщину аварии на Чернобыльской АЭС в Сети появился архивный клип, снятый в 1988 году. На видео композитор Игорь Николаев общается со шведским журналистом, а затем исполняет композицию "Чернобыльский парень".

Игорь Николаев спел про Чернобыль

Как сообщают СМИ, написанная через два года после катастрофы на ЧАЭС песня в свое время осталась практически незамеченной. Хотя многие поклонники оценили поступок композитора, не оставшегося в стороне от страшной аварии.

В то же время журналисты напомнили фанатам, что сам Игорь Николаев на гастроли в Чернобыль не поехал. Когда отечественные звезды решили поддержать жителей опасной зоны, композитор ушел на больничный. Возможно этот факт сохранил ему здоровье, так как многие из тех, кто выступал в Чернобыле, в дальнейшем были вынуждены обращаться к врачам в связи с ухудшением самочувствия.

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