И гирьку отжать, и на губной гармошке сыграть: на что способны музыканты демонстрирует видеоблогер Александр Ратников

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Свое слово на видеоблогерской ниве решил как-то однажды сказать Александр Ратников. Его канал на платформе YouTube был зарегистрирован в декабре 2011 года. По многочисленных роликам видно, что Александр человек творческий, так много опубликованного связано с музыкальной тематикой. Как рассказывал в одном из роликов сам автор, он работал в Большом театре солистом-гармонистом (ну что же, поверим на слово).
И в первом своем видео блогер повел речь, конечно же, о музыке. А именно - отослал аудиторию, особенно молодое поколение, поискать в рамках данного сайта записи Би Би Кинга и Эрика Клэптона, послушать и посмотреть внимательно, с какими музыкантами играют эти знаменитости.
В ходе просмотра роликов выяснилось, что Александр стремится поддерживать себя в хорошей физической форме. Например, отжаться он может столько, что и иные юноши позавидуют. И упражнения с гирей он вполне себе легко выполняет, весьма своеобразно правда...
Проруби зимой этому отважному мужчине тоже нипочем, блогер в них бесстрашно и долго умеет плавать, а потом, так и не одевшись, тут же читает стихи, видимо, вышедшие из-под своего собственного пера. Темы поднимаются разные – президент Владимир Путин, взрослые проделки Дедушки Мороза, поздравление женщинам к 8 Марта и т.д. Слова употребляются иногда и ядреные (и не только в стихах), так сказать, народный фольклор в действии.
Также говорит блогер о наболевшем в прозе. Например, в одном из роликов он, как водитель с более чем сорокалетним стажем, поднимает серьезную и актуальную тему спасения пешеходов.
Автор разделил в своем видеомастер-классе водителей на несколько категорий, в зависимости от опыта и собственно отношения к вождению, и дал ряд советов, как сохранить пешеходам жизни.
Вернемся к музыкальной тематике. Очень много видеоработ на канале Александра так или иначе связаны с губной гармошкой. Автор неравнодушен к этому маленькому, но очень звучному музыкальному инструменту и играет на нем с удовольствием.
Вот в этом ролике блогер касается своего увлечения классикой – музыкой для всех и на все времена.
В процессе видеодействия он включил одну из красивых мелодий на компьютере и гармонично влился в эту прекрасную композицию своим исполнением на губной гармошке. Можно было наблюдать, что блогеру нравится музицировать (еще бы, ведь перед нами музыкант!), процесс доставляет ему истинное удовольствие, и он очень старается исполнить свою партию на все 100%.
Еще Александр занимается разными дачными переделками, обустройством пространства, огородом, дает советы по здоровью, возится с миленькой собачкой Марусей и т.д. Скучать этому человеку точно некогда. Да и зачем? Пусть лучше симпатичный блогер-музыкант играет на своей гармошке так же великолепно и дальше. А мы зайдем на его канал и обязательно послушаем.
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