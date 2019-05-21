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Государственный олигарх Греф похвалил Путина за отстранение частных олигархов от власти
Митрофан КОСТЕЕВ, по инф. rosbalt.ru   
21 Мая 2019 г.
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В России больше «не командуют олигархи» — об этом по телевизору доложил руководитель Сбербанка Герман Греф. По словам банкира, он бы не хотел жить в стране, которой фактически управляют олигархи. Забавно, что сам он, в то же самое время, входит в ограниченный круг "капитанов российской экономики", являющихся все теми же "олигархами" - только на госслужбе...

Государственный олигарх Греф похвалил Путина за отстранение частных олигархов от власти

«Был период, когда они были значительно сильнее правительства», — заявил он в эфире «России-1». Греф отметил, что ему лично приходилось сталкиваться с представителями олигархата (а в РФ это были Гусинский, Березовский и другие).

Глава «Сбера» порадовался, что президент Владимир Путин проделал «большую хирургическую работу», чтобы олигархи потеряли власть.

  • Самое смешное, что мы слышим это от топ-менеджера, который фактически стал "государственным олигархом" - взамен "олигархов частных". Ну да, он юридически - наемный работник; государство, контролирующее "Сбербанк", может его уволить (выплатив немалые бонусы и отступные - или просто посадив за решетку по любому поводу, как и любого человека из крупного бизнеса). Но суть от этого не меняется: руководимое им немалое финансовое хозяйство - развивается в условиях государственного покровительства и при минимальной конкуренции. И всегда готово выступить "кубышкой" для реализаци правительственных задумок, какими бы сумасбродными они не были. Соответственно, голос того же Германа Грефа (неплохого, в действительности, экономиста и руководителя) всегда будет направлен на содействие правящей в стране верхушке, а не на защиту здравого смысла в экономике. В государственно-монополистическом капитализме работает точно такая же логика, что и в капитализме частно-монополистическом. Это логика ограничения конкуренции, стагнации и застоя.

Греф также признался, что пока у него нет желание вернуться в российское правительство, однако все «зависит от ситуации» (он ранее возглавлял Министерство экономики и торговли). "И слава Богу!" - скажет человек, для которого люди вроде Грефа являются символом "проклятых либералов". "А зачем ему туда возвращаться?" - искренне удивится реалист и прагматик. В кресле руководителя крупнейшего банка страны - меньше политических рисков, зарплата побольше министерской, а простор для реализации личных творческих амбиций - немеряный. Что еще человеку надо для счастья?

По инф. rosbalt.ru

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