Ни дня без сенсаций: помолодевшая Терешкович ушла от Гогена

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Недавно всю страну (точнее, ее падкую на сенсации часть) поразила Екатерина Терешкович — далеко не юная жена молодого шоумена Гогена Солнцева. В свои 63 года она решилась на пластическую операцию, чтобы получить вторую молодость. Многие боялись, что женщина в таком возрасте не перенесёт нагрузки на организм во время процедур. Однако все прошло успешно и пара вместе посетила программу “Прямой эфир”, где публика впервые увидела помолодевшую Терешкович.
Женщина действительно изменилась. Ей убрали морщины и сделали подтяжку. Изменилась и прическа. Все это позволило сбросить ей визуально пару десятков лет. Казалось бы, теперь супругам нужно жить да радоваться, но именно здесь начались проблемы. По словам Гогена, супруга стала совсем другой. Она много времени проводит в салонах красоты, ухаживая за собой, а его чувства отошли на задний план. Сейчас они почти не бывают вместе. К тому же, супруга стала повышать голос на мужа, когда он делает ей замечания. Ему пришлось самому готовить и убирать в доме. Многие подумали, что мужчина преувеличивает перемены характера жены, но увидев всем недовольную и ворчащую особу на передаче, начали ему сочувствовать. Теперь на помолодевшую женщину стали поглядывать мужчины, от чего между супругами даже произошла драка во время съёмок передачи. Тогда Гоген приревновал жену к сопровождающему её молодому человеку.
Сейчас же в интернете появились слухи будто бы Терешкович бросила скандального шоумена. Сам же Гоген утверждает, что ей просто нужно побыть одной. Она ушла из дома, так как не ладит с родственниками Солнцева, которые приехали его проведать.
Так ли это на самом деле? Возможно Гоген просто оттягивает время, не желая признаваться, что Екатерина нашла более достойную пару? Ведь ещё на передаче, она заявила, что сделала это не ради мужа, а ради себя, чтобы повысить самооценку и быть привлекательной. Судя по всему ей это удалось. А возможно, все это - лишь новый поворот в увлекательном пикантном сюжете, призванном поднять рейтинги "звезд" и соответствующих телепередач - и отвлечь зрителей от тягостных раздумий о нелегкой жизни... Как вы думаете?
Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"
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