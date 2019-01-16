ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Гильдия актёров позаботится о Тереховой
Егор Стуков   
16 Января 2019 г.
Изменить размер шрифта

terehova margarita

Народная любимица Маргарита Терехова страдает от болезни Альцгеймера. Забота о человеке, который испытывает на себе все трудности этого недуга, стоит немалых денег. Помочь родным артистки справиться с этими затратами вызвалась Гильдия актеров кино России.

terehova margarita 98

Представители этой организации признались, что не смогут поделиться с семьёй Тереховой крупной суммой, но небольшая материальная помощь всё-таки будет. В гильдии предположили, что могут взять на себя оплату квартиры.

Ранее родственники артистки просили о финансовой поддержке, ведь уход за Тереховой требует огромных средств на дорогостоящие лекарства и круглосуточную заботу.

Вклад Маргариты Тереховой в кинематограф сложно переоценить. Роли актрисы в фильмах «Белорусский вокзал» и «Бегущая по волнам» хорошо запомнились многим нашим соотечественникам. Одним из самых любимых персонажей жителей Советского Союза и даже современных россиян стала Миледи, героиня знаменитой картины «Д’Артаньян и три мушкетера». В фильме «Зеркало» актрисе удалось сыграть сразу две главные роли: матери Марии и жены Натальи.

В 1996 году Терехова получила звание народной артистки России. Болезнь Альцгеймера вынудила её редко выходить в люди, начиная с 2011 года. В прошлом году заболевание вступило в одну из поздних стадий.

 

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 