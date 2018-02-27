Развитие старческого слабоумия можно замедлить





"РГ" пишет: снижение умственных способностей, провалы в памяти, "чудачества", переходящие порой в опасное поведение, - это все проявления старческой деменции, наиболее распространенной формой которой является болезнь Альцгеймера.

Болезнь Альцгеймера - одна из форм слабоумия

Деменция - это не просто старение, а болезнь





Сколько больных с деменцией у нас в стране, точно неизвестно: к сожалению, и сами пожилые люди, и их дети воспринимают ее симптомы как "обычные" признаки старения и даже не пытаются предотвратить и лечить болезнь, более того, стесняются обращаться к врачам. Тем не менее даже по явно заниженным оценкам таких больных у нас более 1,5 миллиона (а в США, к примеру, более 5 миллионов). И геронтологи дают неблагоприятный прогноз: число пожилых людей, которые будут страдать болезнью Альцгеймера, к 2050 году увеличится минимум вдвое.

С гибелью клеток головного мозга (с чем, собственно, и связано постепенное разрушение личности) медики справляться пока не научились. Правда, появились лекарства для лечения деменции, которые способны замедлить процесс деградации функций мозга (что, конечно, уже дает надежду на будущее), но полностью излечить заболевание они все же не могут.

Поэтому наряду с поисками новых эффективных лекарств ученые активно изучают процессы старения мозга, пытаются установить причины, дающие толчок к развитию деменции и, соответственно, дать рекомендации по ее предотвращению.

Обобщение результатов двух десятков научных исследований, проведенных в последние годы, показало: регулярные физические упражнения способны улучшить здоровье мозга у пожилых, замедлить прогрессирование заболевания и облегчить его симптомы. Результаты исследования группы ученых-гериатров опубликованы в журнале Гериатрической ассоциации США.

Ученые проанализировали данные о 1145 пациентах в возрасте 70 и более лет. Причем 65% участников исследования, по мнению врачей, имели высокий риск развития заболевания (в частности, из-за наследственного фактора), а 35% уже был поставлен диагноз.





В результате исследования выяснилось, что пожилые люди, которые регулярно, 3 - 5 дней в неделю, выполняли аэробные упражнения (активная ходьба, езда на велотренажере, лыжи, плавание), добились заметного улучшения когнитивных функций. При этом длительность тренировки в среднем продолжалась 45 минут. А вот комбинация из аэробных тренировок и силовых упражнений оказалась менее эффективной, хотя все равно благоприятно влияла на сохранение умственных способностей. Что касается группы пациентов, которые не имели регулярной физической нагрузки, их состояние за время наблюдения заметно ухудшилось.

Более того, в одном из исследований, проведенном в университете Северной Каролины (США), нейробиологи сравнивали МРТ-снимки головного мозга пациентов с интервалом в полгода. У участников, занимавшихся аэробными нагрузками, увеличился объем серого вещества, включая височную долю, отвечающую за кратковременную память.





Исследование впервые показало, что для пожилых людей, которые подвержены риску болезни Альцгеймера или уже ее имеют, более эффективны аэробные нагрузки, не тяжелые физически, но продолжительные по времени. Они помогут дольше сохранять способности мыслить и принимать решения.

Что делать

Если какой-то орган не тренировать - он отмирает за ненужностью. Это касается и мозга. Неврологи рекомендуют "парадоксальные" упражнения, заставляющие мозг работать не по привычным "шаблонам", а нестандартно. Это могут быть элементарные действия: например, чистить зубы не правой рукой, а левой. Это неудобно, но ощущение легкого дискомфорта - это то, что нужно для тренинга. Ну и, конечно, важно постоянно учиться чему-то новому. Решение кроссвордов и головоломок, заучивание стихов, изучение иностранных языков - полезен любой вид интеллектуальной деятельности.

Компетентно

Ольга Ткачева, главный специалист-гериатр минздрава, директор Российского геронтологического научно-клинического центра:

- Важны не только физическая активность и рациональное питание, забота о качестве сна, борьба с вредными привычками. В течение всей жизни нужен когнитивный тренинг. Образованные люди, занимающиеся интенсивным интеллектуальным трудом, сохраняют способность мыслить ясно до преклонного возраста. Наше благополучие в старости во многом зависит от наших усилий.

Тест на болезнь Альцгеймера

Существует масса тестов, по которым можно проверить себя и своих близких на риск развития болезни Альцгеймера.

Один из самых простых: назвать испытуемому перечень из трех разных предметов (например, яблоко, кошка, книга) и попросить сразу же повторить. Поговорить на любую тему пару минут, а потом снова попросить повторить тот же перечень. Если человек сможет вспомнить все предметы спустя небольшой промежуток времени, - это значит, что с кратковременной памятью у него все в порядке. А ведь именно начавшиеся проблемы с кратковременной памятью специалисты называют одним из признаков заболевания.

Еще один распространенный тест - часы. Нарисовать на циферблате стрелки и попросить назвать время, которое они показывают. Еще вариант: предложить тестируемому самому нарисовать стрелки на пустом циферблате, чтобы они указывали конкретное время. Такие тесты обычно предлагают врачи, когда к ним приходит пожилой пациент, уже жалующийся на память.

А вот еще один тест, по которому можно проверить себя в любом возрасте. Нужно несколько раз прочитать текст, стараясь его "расшифровать". Если удалось - проблем с сообразительностью и когнитивными функциями мозга у вас нет.





Только надо учесть: ни один тест не дает стопроцентного ответа, каков риск развития заболевания, диагноз ставит только врач, используя разнообразные методы обследования.

Напоследок приведем правильный ответ "шифровки". "Данное сообщение показывает, какие удивительные вещи может делать наш разум. Впечатляющие вещи! Сначала это было трудно, Но сейчас, на этой строке, ваш разум читает это автоматически, не задумываясь об этом. Гордись. Лишь определенные люди могут прочитать это.

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