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Философские жизненные принципы Олега Газманова
Анастасия Шилова   
27 Сентября 2018 г.
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Каждый старается найти способ как можно дольше сохранить свою молодость и привлекательность. Кто-то делает пластику, кто-то сидит на диетах или же занимается йогой. Всем известный певец Олег Газманов нашёл себя в спорте. Как известно, артист уже много лет увлекается отжиманием и другими физическими упражнениями. В его 67 лет он находится в прекрасной форме, которая впечатляет многих фанатов певца. В своём аккаунте Инстаграм он часто выкладывает фотографии накачанных мышц и делится своими секретами.

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Так в интернете появилась очередная запись, где Газманов рассказал о своих жизненных принципах, помогающих ему оставаться в форме. Все дело в том, что когда его одолевает бессонница или усталость он начинает заниматься спортом. Так же и с отрицательными эмоциями, если накатывает злость или раздражение тут же нужно несколько раз отжаться. А вот во время грусти артист поёт что-нибудь весёлое. Таким образом удаётся сбросить накопившиеся эмоциональное напряжение. В этом случае спорт играет роль разрядки, которая иногда так необходима. Кроме всего прочего Олег Газманов старается никогда не доводить конфликты до споров и не желает зла своим обидчикам. Если знает, что может не выполнить обещание, он его не даёт и такая философия очень сильно помогает певцу, поддерживая в трудные минуты. Все эти принципы часто отражаются в исполняемых на концертах песнях.

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Газманов периодически выкладывает в интернет свои фото и видео занятий спортом. Этим он мотивирует своих подписчиков на здоровый образ жизни. Многие оставляют благодарные комментарии и стараются брать с кумира пример. К тому же, давая концерты он то и дело демонстрирует свои физические возможности, удивляя публику и заряжая её позитивом. Надеемся, что артист будет и дальше продолжать радовать поклонников своими достижениями. Не так ли?

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