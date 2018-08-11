Это называется "опаньки": внешнюю политику Путина поддержали лишь 16% опрошенных

Только 16% опрошенных «Левада-центром» россиян сейчас поддерживают внешнеполитический курс президента страны Владимира Путина. Весной 2016 года таких было 22%. Это очень нехорошая новость для Владимира Владимировича - и к ней нужно присмотреться, в нее нужно вдуматься. Ведь "после Крыма" именно внешняя политика России вдохновляла граждан больше всего - во многом, благодаря "возросшему международному авторитету" Путину удалось очень эффектно победить семерых претендентов на президентское кресло в апреле 2018-го.
И именно ставка на непререкаемый авторитет крупного политика планетарного масштаба - может придавать Кремлю уверенность, что народ без бунта примет все-таки начинающееся (хотя и с обсуждениями и даже шансом на референдум) повышение пенсионного возраста.
Впрочем, важно сделать (прежде чем приводить цифры) существенную оговорку. А то у нас любят любые данные науки (особенно науки об обществе) встречать как призыв к панике — или наоборот, к негодованию против "врагов народа" и "провокаторов". Итак, оговорка такая: «Левада-центр» - это очень авторитетная, но не единственная в РФ социологическая служба. Есть еще, скажем, ВЦИОМ. И до тех пор, пока большинство социологов не дадут нам более-менее согласованной картины общественных настроений - наверное, предаваться абсолютной печали (или злорадству, уж кому как) не стоит. Просто "иметь в виду" и "принимать в расчет". Именно так поступают в данном случае серьезные люди, к которым хочется отнести и читателей moi-goda.ru.
Итак, что же говорит опрос, проведенный одной из отечестенных социологических служб? Основания есть не то чтобы для паники, но вот для серьезной тревоги - очень даже да.
О том, что Путин защищает интересы России, заявили 17% опрошенных — на 8% меньше, чем два года назад. Восемь процентов разочаровавшихся в полезности национального лидера для страны - это очень много и это самый нервирующий показатель. Надеемся, его заметили в Кремле.
Немного, на 3% — с 20% до 17% — снизилось количество тех, кто считает Путина лидером, способным повести людей за собой.
При этом, с 33% до 49% возросло количество тех, кто называет Путина опытным политиком. Также 30% респондентов отметили его решительность и энергичность, а 22% заявили о «дальновидности». Не определились с мнением 17% опрошенных.
На вопрос, чем не нравится Путин, 47% респондентов либо ничего не ответили, либо затруднились с формулировкой. При этом на 5% — с 11% в 2016 году до 16% в этом году — возросло количество тех, кто считает, что Путину чужды интересы народа. На 3% — с 6% до 9% — увеличилось количество тех, кто считает, что Путин не справляется с руководством страной.
Опрос проводился 19—25 июля среди 1600 человек старше 18-ти лет в 136 населенных пунктах в 52 регионах страны.
Давайте-ка понаблюдаем — что будет дальше с настроениями сограждан.
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