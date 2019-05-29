Джордж Клуни попал в ДТП, но чудом остался жив

В сентябре прошлого года голливудский актёр Джордж Клуни попал в автомобильную аварию, но лишь недавно решился рассказать подробности об инциденте. 58-летний актёр признался, что ДТП случилось во время съёмок на острове Сардиния. Тогда Клуни чуть не погиб из-за своей же неосторожности.

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Джордж Клуни всегда любил ездить на большой скорости на своём мотоцикле. И на этот раз, разогнавшись до 112 километров в час, врезался в автомобиль - да так, что головой пробил ветровое стекло. От удара мотоциклетный шлем раскололся пополам, а сам актёр упал на дорогу, пролетев перед этим несколько метров.



Джордж Клуни вспоминает, что "тогда он чувствовал себя очень плохо" и был на грани потери сознания. В тот момент он решил, что умирает и прощался с жизнью. Однако актёру очень повезло, и он чудом не получил серьёзных травм.



Осмотрев Клуни, доктора были в недоумении, потому что в такой серьёзной аварии он отделался царапинами и небольшим сотрясением мозга. Проведя в больнице лишь несколько дней, актёр продолжил съёмки в сериале «Ловушка-22».



После этого случая Клуни больше не садился за руль мотоцикла, пообещав самому себе больше не пользоваться этим видом транспорта. Амаль также категорически против его увлечения мотоциклом. Сейчас актёр изменил многие свои взгляды и больше всего ценит жизнь, стараясь как можно больше времени проводить с семьёй.

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