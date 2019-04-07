Джейн Фонда потеряла грудь из-за увлечения загаром

Недавно 81-летняя Джейн Фонда снялась для британского издания Vogue. В интервью изданию актриса решилась рассказать, почему в 2016 году на вручении премии “Золотой глобус” она появилась в необычном и странном платье с рюшами.





Оказалось, что в то время она только начала восстанавливаться после операции. Тогда ей удалили молочную железу, и нужно было как-то скрыть бинты, которыми её перевязывали.



По словам Джейн Фонды, она слишком сильно увлекалась загаром, что и привело к появлению опухолей. Врачи не смогли сохранить ей грудь, и актриса была вынуждена согласиться на удаление. Ей сделали несколько операций, начиная с 2011 года, последняя опухоль была удалена с нижней губы. Тогда Фонда тоже появилась на красной дорожке с пластырем на лице. Кроме того, актриса поделилась, что страдает от наследственной болезни — остеопороза. Ей уже заменили колено и бедро, а стёртые хрящи периодически доставляют боль.



Несмотря на проблемы со здоровьем, Джейн Фонда до сих пор считается иконой стиля. В своём возрасте она продолжает сниматься в фильмах и сериалах, а все журналисты мира мечтают заполучить её фото для обложки. Актрису также называют “бабушкой аэробики”, так как она разработала собственную "программу Фонды", которую транслировали по телевидению во многих странах мира. Благодаря этому тысячи женщин занялись спортом, танцевали вместе с ней, приводя свою фигуру в порядок. Увлечение спортом всегда помогало актрисе поддерживать себя в форме и сохранять бодрость духа, подавая пример тысячам своих поклонниц по всему миру.

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