Дмитрий Дибров с женой отмечают “оловянную свадьбу” во Флоренции

Вот уже 10 лет телеведущий Дмитрий Дибров счастлив в браке с моделью Полиной Наградовой. Когда они оформили брак ей было только 19, а ему 49 лет. Однако это не помешало им создать счастливую семью и обзавестись тремя замечательными детьми. Ранее Дибров уже был трижды женат и часто говорил, что не может встретить свою половинку. Со временем он понял, что Полина для него идеальная женщина. Различные сплетни завистников и жизненные проблемы не внести разлад в их отношения. Супруги по-прежнему любят друг друга и стараются почаще бывать вместе.

Свою “оловянную свадьбу” пара отметила в Италии, в самом дорогом отеле Флоренции. Они также “поохотились на трюфель”. Дибров сам выложил видео в Инстаграм, где рассказал о праздновании 10 лет со дня свадьбы и о том, как именно нужно искать трюфель при помощи специально обученных собак. Охота на трюфель проходила не где-нибудь, а во владениях самого маркиза Лоренцо Никколини ди Камульяно. Вместе с ним супруги и сфотографировались на фоне его имения.

Полина также поделилась как в самом начале их отношений Дмитрий угощал её дорогим вином, пригласив девушку вместе с ним посетить Францию. Это был её первый выезд за границу. Тогда она согласилась принять ухаживания мужчины, который был старше её на 30 лет. Мужчина покорил её сердце и она уже не представляла свою жизнь без него. Согласившись стать женой Дмитрия, девушка нисколько не жалеет об этом.

Дибров с юности мечтал стать знаменитым и это ему удалось. Его знает вся страна как телеведущего, но он ещё и талантливый музыкант, актёр, продюсер и режиссер. Полина же прекрасная жена, которая пожертвовала своей карьерой ради мужа, подарив ему тепло и уют. Надеемся, что их чувства с годами будут становиться только крепче, верно?

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