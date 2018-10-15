Диета для министра: как выжить, питаясь на 3,5 тысячи рублей в месяц

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После нашумевшго заявления уже бывшего министра труда и занятости Саратовской области Натальи Соколовой о том, что 3,5 тысячи рублей вполне хватит, чтобы удовлетворять свои «минимальные физиологические потребности», за дело взялись диетологи. Они придумали специальное меню, которое укладывается в указанную сумму, сообщают СМИ.
Диетолог Михаил Гинзбург считает, что на 3,5 тысячи рублей построить хоть немного полезный рацион будет сложно, но если добавить ещё 500 рублей к этой сумме, то что-то из этого получиться может. По его мнению, такое меню необходимо не перегружать холестерином и животным жиром, дополняя всё это хлебом грубого помола и крупами – так называемыми сложными углеводами. Овощная и фруктовая норма также будет соблюдена.
Впрочем, от широкого ассортимента продуктов придётся отказаться. Чтобы жить на 3,5 тысячи в течение 30 дней, придётся жёстко экономить. Из мяса можно позволить максимум одну целую курицу и пару кг мороженой рыбы. Каждый день будет сопровождаться 200 граммами хлеба, 100 граммами макарон, риса или гречки, а также другими продуктами питания, уточняют "Известия"
Диетолог Светлана Незванова дала свои советы в разговоре с сотрудником Ura.ru. Утром можно обойтись 15 граммами овса с молоком, закусывая это дело хлебцем. В обед приготовить щи, дополняя его салатом с гречкой, а к ужину оставить морскую капусту и минтай.
Но не все диетологи согласились с тем, что 3,5 тысячи хватит даже для самой экономичной диеты. Так, Светлана Титова посчитала, что с такими незначительными расходами на питание остаться здоровым просто невозможно. По её словам, эта диета создаст дефицит полезных витаминов в организме и нарушит правильное функционирование желудочно-кишечного тракта. А эти факторы обязательно приведут к депрессии, проблемам с памятью и негативно отразятся на работе центральной нервной системы. От недостатка витаминов пострадает также иммунитет, а организм будет уязвим перед инфекциями.
- Напомним, что 12 октября Соколову уволили за скандальное заявление о прожиточном минимуме Саратовской области. Бывшая глава Минтруда региона пыталась убедить депутата Николая Бондаренко в том, что на 3,5 тысячи рублей можно нормально питаться целый месяц. По её мнению, список продуктов, купленных на эту сумму, может легко получиться «сбалансированным, но диетическим», да и «макарошки всегда стоят одинаково», значит никаких причин для увеличения прожиточного минимума нет – 7241 рубль может удовлетворить любого жителя области.
- Когда Соколовой самой предложили испытать себя и прожить на столь незначительную сумму, она отказалась, сославшись на свой «статус министра». При этом чиновница действительно неплохо поддерживает свой статус с помощью заработной платы, ведь в 2017 году она получала в месяц 191 тысячу рублей.
- Кстати, как выяснили СМИ, министр получала еще и материальную помощь из средств бюджета области. Это были ежемесячные выплаты почти в 10 тыс. руб. Соколовой платили три года: в 2014-м и 2016-2017-м. Согласно совершенно официальным данным, материальную помощь глава региона и члены правительства получают в соответствии с законом, принятым саратовской Думой в 2002 году. Так, губернатор имеет право на 134 тыс. руб. такой помощи ежегодно, вице-губернатор — 127 тыс., члены правительства — по 100 тыс.
Полезные статьи о полезном питании (не только для министров!) - по ссылке.
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