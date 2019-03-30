«Девушки сами с ним знакомились»: в Нижнем Новгороде маньяка вновь заточили в психбольнице

Наши милые внучки не часто задумываются об опасности, которая может подстерегать их во время обычного знакомства с мужчинами в Сети или даже в реальной жизни. Порой за личиной привлекательного молодого человека или солидного мужчины может скрываться настоящий маньяк, который ищет себе очередную жертву. Недавно в Нижнем Новгороде правоохранители задержали Дмитрия Макарова, сбежавшего из психбольницы четыре месяца назад. На принудительное лечение мужчину направили не просто так: он несколько дней держал взаперти и насиловал молодую девушку, которая сама решила познакомиться с харизматичным маньяком.

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Несколько месяцев 44-летний Дмитрий Макаров скрывался от сотрудников правоохранительных органов. Ещё 25 декабря прошлого года он покинул психолечебницу, после чего скрывался в квартире вместе со своей 42-летней сожительницей.

Сейчас мужчину вернули в медицинское учреждение. Отправили Макарова в лечебницу в мае минувшего года. Тогда в его гараже нашли 18-летнюю девушку, которую он силой удерживал, накачивал опасными препаратами и насиловал в течение нескольких дней.

Но изначально она сама решила познакомиться с Макаровым. Тогда он предложил девушке свидание на озере, от чего та не отказалась. На природе мужчина подсыпал в напиток неизвестное вещество, употребив которое девушка оставалась в сознании, только вот сопротивляться маньяку уже не могла. Так Макаров смог беспрепятственно забрать её в свой гараж.

Он продолжал опаивать девушку сильнодействующими препаратами, чтобы та не сопротивлялась и не кричала. Освободили её через несколько дней и сразу же отправили в больницу. Маньяка задержали, но вскоре признали невменяемым.

Эта девушка была не единственной жертвой Макарова. Он пользовался целой схемой преступлений, чтобы заманивать девушек и девочек в долговую кабалу. «Даст в долг тысяч 60 какой-нибудь 15-летней девчонке, проценты начинают бежать. А она нигде не работает еще — как отдавать? Так и попадали к нему: одних в качестве своих «игрушек» использовал, других — знакомому сутенеру отдавал, чтобы долг отрабатывала. А он потом с этого процент имел», – заявила знакомая маньяка.

Впрочем, как рассказывали другие знакомые Макарова, он и без денег мог отлично «ладить» с противоположным полом. Даже учитывая его возраст и тот факт, что мужчина несколько лет провёл в тюрьме, ему всегда удавалось привлекать внимание доверчивых девушек.

Соседи вообще считали Макарова странным, ведь он «ни одной юбки не пропускал». Пытался познакомиться со всеми проходящими девушками, а молоденьким даже из окна квартиры кричал.

У мужчины были деньги, которые он зарабатывал, сдавая свои гаражи. Он часто выпивал со своими знакомыми, а женщины сами давали ему свои номера. По словам знакомого Макарова, 44-летнему мужчине ни разу не отказала ни одна девушка.

К сожалению, внучки сами подпускают к себе такую опасность, не задумываясь о возможных последствиях. Развязное сексуальное поведение в целом стало достаточно серьёзной проблемой общества, вспомнить только несовершеннолетних мам, которые сами рожать не желают, но думают об этом слишком поздно. Недавно в Волгодонске Ростовской области в туалете детской городской больницы нашли тело новорожденного младенца. Его родила молодая пациентка, которая, видимо, испугалась серьёзной ответственности.

Но молодые и глупые девочки ещё сами многого не понимают, так что помогать им разбираться во всех тонкостях сексуальной жизни должны взрослые. Ответственность за подобные события во многом лежит на родителях, которые должны заботиться о сексуальном воспитании своих детей заранее, чтобы избавиться от страшных трагедий в будущем.

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