«Бесконечные обсуждения на пустом поле»: эксперт опроверг криминальную версию гибели группы Дятлова

Сегодня мы вновь пройдёмся по следу группы Дятлова, на этот раз вместе с автором книги о гибели студентов, мастером спорта СССР по туризму Евгением Буяновым. Недавно в интервью «Газете.ру» он поделился своими предположениями по поводу загадочной трагедии из прошлого и заявил о несостоятельности криминальной версии, которую очень любят проталкивать конспирологи.

Евгения Буянова нередко зовут на телешоу, на которых последние месяцы любят вспоминать про историю о перевале Дятлова. Новое расследование активизировало телевизионщиков, так что они пытаются вытянуть все соки из этой трагедии, предоставляя трибуну для всевозможных конспирологов.

Буянов признаётся, что ему дают слишком мало времени на ТВ для выступления. Пары минут недостаточно, чтобы рассказать о своей теории и доказать её правдивость. А фактов, если верить самому эксперту, у него немало. «Дело изучил досконально, метеорологические данные собрал, консультировался у опытнейших юристов», – заявил Буянов.

По его словам, для написания книги пришлось проделать огромную работу, а на телевидении нередко можно услышать людей, которые высказывают свои предположения без каких-либо фактов под рукой. В итоге вокруг трагедии 1959 года «идут бесконечные обсуждения на пустом поле». К подобным темам Буянов относит «криминал, конспирологию и техноген».

Сейчас прокуроры рассматривают три версии случившегося, одной из которых является версия самого Буянова – лавинная. По признанию эксперта, он несколько лет пытался добиться начала расследования, писал письма властям, но всё без толку. В итоге повезло лишь журналистке Наталье Варсеговой, ведь именно после её предложения «прокуроры неожиданно заинтересовались заявкой».

Но прокуроры, добавляет Буянов, верят только фактам. «Факты же говорят вот о чем: за 60 прошедших после трагедии лет не появилось ни одного доказательства версии о криминальном характере гибели туристов», – твёрдо убеждён эксперт.

Он считает, что все предположения конспирологов с их ссылками на бумаги из архивов КГБ не имеют под собой никаких оснований. Пусть предъявляют документы, а уже потом говорят о своих версиях.

Вдобавок к этому сторонники криминальной версии пытаются подтвердить свои предположения с помощью обмотки, которая якобы принадлежала сотруднику НКВД 1940-х годов. Её нашли в палатке туристов.

Буянов это доказательство опровергает, заявляя, что настоящая обмотка была совсем других размеров, нежели найденная на перевале. Эксперт считает, что её просто-напросто перепутали с поясом от ватника, который принадлежал одному из членов группы.

Буянов также заметил, что ранее «забег дятловцев» отчасти повторяли люди из группы Семяшкина. Они поставили палатку, чтобы проверить, что случится с ней спустя месяц. В итоге её порвало на лоскуты, чего не было в случае с дятловцами.

Много лет назад палатка выстояла, но её сильно придавило снегом. По мнению Буянова, именно снег является одной из главных улик, на которую никто не обращает внимания. Версию эксперта с «лавинным выносом» могли доказать следователи ещё в прошлом веке, но они не стали смотреть на такие важные факты.

Сейчас, отмечает эксперт, найти новые доказательства будет непросто. Так, эксгумация тел наверняка ничего нового не даст. Найдут максимум ещё пару переломов и всё.

Но любители криминальной версии нередко просят об эксгумации: они считают, что все вокруг скрывают улики, так что на телах можно найти следы насильственной смерти. По мнению Буянова, конспирологи сами «являются заговорщиками» против его природной версии. Они даже не хотят прислушаться к словам эксперта, задумываясь лишь над своей точкой зрения.

Вдобавок к этому эксперт опроверг версию Алексея Команева, дядя которого якобы видел, как кто-то забивал палками людей на перевале Дятлова. По его словам, такое предположение – лишь плод фантазии автора. Из-за ударов палками у дятловцев были бы явные внешние повреждения – синяки, гематомы. Но у туристов обнаружили только внутренние травмы. К тому же, добавляет Буянов, на месте трагедии не нашли следов чужаков или оружия.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

К слову, о предположении Команева мы уже писали. К тому же мы вспомнили другую, совершенно безумную теорию о перевале Дятлова. Кто-то сравнил гибель туристов с фантастическим исчезновением экипажа корабля «Мария Целеста», которое случилось за 90 лет до советской трагедии.

Всего версий случившегося на перевале Дятлова насчитывается более 80 штук. Интерес к группе туристов то угасал, то снова появлялся, благодаря чему мы может познакомиться с множеством теорий: самых обычных, мистических и даже инопланетных.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ