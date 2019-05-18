«Бери шубу и уходи»: как Владимир Машков разобрался в отношениях своей дочери

Однажды Мария Машкова в слезах позвонила своему отцу. В очень тяжёлый момент предательства своего мужа, который изменил бедной женщине, она понадеялась на помощь родного папы. Владимир Машков церемониться не стал и сразу же сказал дочери, чтобы та уходила. Мария так и поступила, а за совет любимого родственника она благодарна до сих пор.

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Редко увидишь, как Мария Машкова делится с подписчиками подробностями личной жизни. Это тема для поклонников закрыта, как и её отношения со своим знаменитым отцом Владимиром. Однако некоторые подробности их отношений всё-таки изредка всплывают в СМИ.



Недавно Мария вспомнила забавный случай из прошлого, который серьёзно повлиял на всю её жизнь. Только вот в былые времена она ничего забавного в этом не видела: сложный момент предательства её первого супруга стал серьёзным ударом. Рыдая, Мария позвонила своему отцу, который сразу же понял, в чём проблема.



«Он понял, что мой первый муж... как бы это сформулировать... нахулиганил, что ли. И тут же сказал: «Маш, бери шубу и уходи». — «Шуба? Какая шуба? Нет у меня шубы». Папа ответил: «У тебя нет шубы? Тогда уходи быстрее», – призналась Мария.



После этой жёсткой "рекомендации" Владимир даже выругался, ведь он очень сильно переживал за свою родную дочь. В 2008 году Мария всё-таки рассталась с первым супругом, которому была верна все четыре года. И вскоре после развода актриса познакомилась с предпринимателем Александром Слободняком-младшим, от которого позже родила двух девочек.



Мария часто рассказывала, что отец далеко не всегда находил на неё время. На сообщения несколько дней подряд не отвечал, а однажды он даже перепутал день её рождения. В студенческом возрасте Мария обижалась на своего родителя, а потом она сама стала популярной актрисой и поняла, насколько плотным может быть график у людей творческой профессии.



А вот Владимир Машков придерживается мнения, что его дочка должна уметь самостоятельно разбираться с жизненными проблемами. Когда она захотела пойти по стопам своего отца-актёра, Владимир не стал ей помогать, так что Мария сама справилась со всеми трудностями на творческом пути. Несмотря на это, дочь очень любит своего отца и подчеркивает, что в её семье царят замечательные отношения.