Алексей Кудрин продолжает разменивать остатки репутации, пропагандируя "пенсионную повышку"

Пенсионный возраст в России повышают "ради пенсионеров и увеличения их пенсий". Об этом в четверг очередной раз заявил журналистам председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Он напомнил, что «сегодня нужно думать о пожилых и пенсионерах». «Вот кто уже не может работать, те должны получать более высокую пенсию. Без повышения пенсионного возраста этого не произойдет. Все эти меры по повышению пенсионного возраста ради пенсионеров, ради старшего поколения», — цитируют информагентства Кудрина. Ранее известный экономист неоднократно высказывался о необходимости и неизбежности повышения пенсионного возраста в России.

Ранее о герое публикации:

— Воруют ли в России? Еще как! — признает глава Счетной палаты.

Остается совершенно непонятным, зачем Алексей Леонидович Кудрин - человек, которого принято считать наиболее здравомыслящим либералом и одним из самых порядочных людей в президентском окружении - продолжает упорно разменивать остатки собственной репутации на пропаганду весьма наивного тезиса (мог бы и промолчать - ведь теперь, после того как "повышку" с небольшими поправками поддержал сам Путин, Госдума наверняка в ускоренном порядке протолкнет ее во втором и третьем чтении, вполне возможно, что и до конца года).

Никто ведь особо не спорит с тем, что деньги, сэкономленные на "недопенсионерах" - каким-то образом действительно положительно скажутся на балансе Пенсионного фонда России (как и любая экономия) - и, возможно, действительно обеспечат небольшую прибавку ныне живущим "на заслуженном отдыхе" старикам. Спор ведь идет о том, что во-первых, в условиях экономической стагнации и демографического спада ПФР должен поддерживаться из госбюджета - и аморально государству переводить старшие поколения исключительно на "самообеспечение". И это надо бы признать открыто и честно - и, следовательно (во-вторых), пересмотреть все другие статьи расходов государственной машины, включая амбициозную геополитику. А в-третьих - все эти меры по балансировке бюджетных расходов и доходов - лишь косметические, пока не будет радикально улучшен экономический климат в стране, что предполагает урезание аппетитов государственных и олигархических монополий, защищенность инвестиций и бизнеса (а значит, справедливый и независимый суд и многое другое).

Вот о чем, вроде бы, должен печься экономист с репутацией "системного либерала" - во всяком случае, пропагандировать комплексность этого подхода среди населения и государственных мужей! И, кстати, любопытно, что к этим вышеперечисленным тезисам (правда, в разной пропорции и с разными акцентами) склоняются все здравомыслящие эксперты, критикующие "повышку", к каким бы идеологическим лагерям (левому ли, правому ли) они не относились. Дело зашло слишком далеко: тема пенсионного возраста стала детонатором реально полезных дискуссий о состоянии экономики и смысле существования самого государства в его нынешнем виде.

Напомним, что ранее в четверг на рассмотрение Госдумы был внесен первый пакет предложенных президентом РФ Владимиром Путиным в телеобращении поправок к пенсионной реформе.

в телеобращении поправок к пенсионной реформе. Это, в частности, поправки о досрочном выходе на пенсию при большом трудовом стаже и сохранении действующего срока назначения накопительной части. Также внесены поправки о ежегодной диспансеризации работников предпенсионного возраста и предоставление им на это двух оплаченных рабочих дней. Кроме того, внесенные поправки предусматривают сохранение действующих условий выхода на пенсию коренных малочисленных народов Севера.

Также внесены предложения об ужесточении для работодателей ответственности (вплоть до уголовной!) за увольнения лиц предпенсионного возраста - несмотря на то, что эти меры уже раскритикованы экспертами как заведомо идеалистические и несбыточные.

По инф. rosbalt.ru

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