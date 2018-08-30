— Воруют ли в России? Еще как! — признает глава Счетной палаты

Мнение большинства россиян о широком воровстве бюджетных денег в стране, «к сожалению, оправданно», заявил глава Счетной палаты и совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

В интервью «Коммерсанту» Кудрин отметил, что воровство распространено в силу целого ряда причин, а одна их них — отсутствие политических и национальных институтов борьбы с коррупцией. Здесь, подчеркнул он, должно работать все — «и свобода слова, и политическая конкуренция, и фактическая, реальная подотчетность органов власти своим избирателям». Также, признал Кудрин, раз люди убеждены, что деньги воруют и разбазаривают, то это недоработка, в том числе, и Счетной палаты.

По словам Кудрина, в России за 20 лет работы так и не научились «по-настоящему» работать с ценами госконтрактов«, а самая коррупционная сфера — госзакупки. Именно с них указал, Кудрин, и надо начинать „с точки зрения рискориентированного подхода в госуправлении“.

„Нужно, чтобы общество, наконец, увидело, кто, по какой цене и сколько в государстве закупает“, — пояснил Кудрин. По его словам, все данные нужно обрабатывать, анализировать и создавать современные приложения, которые облегчат „даже простому человеку“ понимание происходящего.

Он добавил, что анализом госзакупок занимался в Комитете гражданских инициатив. Теперь, с назначением в Счетную палату, „мы сможем это делать просто профессионально, для общей пользы ‚пользуясь служебным положением‘, заключил Кудрин.

По инф. rosbalt.ru

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