Путинские поправки к "пенсионной повышке" внесены в Госдуму. Найдутся ли желающие поспорить?

В четверг на рассмотрение Госдумы внесен первый пакет предложенных президентом РФВладимиром Путиным в телеобращении поправок к пенсионной реформе. Таким образом, критики "пенсионной повышки" (что левые, что либеральные - а и те, и другие есть и в Госдуме) поставлены перед фактом: если уж продолжать бунтовать, то против самого президента, чей авторитет считается несокрушимым. Это вам не невнятным Медведевым и его бездушным технократическим правительством спорить. Касается это и граждан, у которых, как показывают соцопросы, все меньше надежд на какие-то изменения во внутренней политике государства за счет митинговой активности. Итак, что же предлагает глава государства?
Внесены поправки о досрочном выходе на пенсию при большом трудовом стаже и сохранении действующего срока назначения накопительной части, сообщает ТАСС. Также внесены поправки о ежегодной диспансеризации работников предпенсионного возраста и предоставление им на это двух оплаченных рабочих дней. Кроме того, внесенные сегодня поправки предусматривают сохранение действующих условий выхода на пенсию коренных малочисленных народов Севера.
Еще одно изменение касается перевода конфискованных за коррупционные преступления средств в бюджет Пенсионного фонда.
Также внесли поправки о возможности добровольного отказа депутатов и сенаторов от их пенсионных преференций.
Напомним, в конце августа Путин выступил с телеобращением по вопросу пенсионной реформы и предложил внести в закон ряд изменений.
Отдельного внимания заслуживает то, что Владимир Путин внес в Госдуму поправку к пенсионному закону об уголовной ответственности за отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста (соответствующий документ размещен в базе данных нижней палаты парламента).
Так, за отказ в приеме на работу или увольнение с работы граждан предпенсионного возраста нарушитель может заплатить штраф в размере до 200 тыс. рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, наказание также может обернуться обязательными работами на срок до 360 часов.
В примечании к поправкам указано, что «под предпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством РФ». В пояснительной записке также отмечается, что в связи с изменением возраста выхода на пенсию «возникает опасность необоснованного отказа в приеме на работу или необоснованного увольнения лиц, достигших предпенсионного возраста».
Законопроектом предполагается установить уголовную ответственность, для чего Уголовный кодекс предлагается дополнить статьей 144.
«На законопроект представлены положительные официальные отзывы правительства РФ и Верховного суда», — говорится в документе.
Эксперты, однако, опасаются, что предложение президента РФ Владимира Путина о введении уголовной ответственности для работодателей за увольнение пожилых сотрудников — избыточно и может привести к «перегибам» на местах.
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