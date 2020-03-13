Актриса Елена Яковлева боится стареть

Совсем недавно известная российская актриса Елена Яковлева отметила свой день рождения, ей исполнилось 59 лет. Многие отметили, что она выглядит гораздо моложе своего возраста.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Сохранять молодость актрисе помогают не только активный образ жизни и косметологические процедуры, но и одежда. Елена Яковлева никогда не боялась экспериментировать с образами и даже считалась одной из икон стиля на всём постсоветском пространстве.

А вот популярный ведущий и историк моды Александр Васильев считает, что звезда такого масштаба должна одеваться более изысканно, а не молодёжно, и с акцентом на украшения и дорогие аксессуары. По его мнению, Елена часто ошибается с выбором цветовых гамм и тканей. Ей нужно сделать упор на костюмы из плотной ткани, а любимый трикотаж совсем исключить из гардероба.

Кроме того, Васильев считает, что возраст нужно принимать спокойно, так как в каждом жизненном этапе есть свои плюсы. В одном из интервью актриса действительно рассказала, что немного переживает из-за возраста, но старается не зацикливаться на этом, «ведь время не остановить». Однако её попытки «вернуться в молодость» время от времени проявляются в слишком молодёжных нарядах, которые на взрослых женщинах порой выглядят смешно.

Кстати, Яковлева, в отличие от многих своих коллег, не скрывает, что регулярно делает омолаживающие уколы. Однако в последнее время большая загруженность на работе привела к тому, что она стала пропускать процедуры, поэтому актриса всерьёз задумалась о возможности сделать пластическую операцию. «В этом деле главное — не переусердствовать, чтобы не изменить себя до неузнаваемости», — считает Яковлева.

Примечательные публикации на тему "Мода и стиль в возрасте мудрости"

...И много других публикаций на эту тему

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...