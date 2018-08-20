Спортивная мода: что носить после 50 лет

Спорт сегодня сродни религии. И неважно занимаетесь вы им профессионально или на уровне любителя – новичка, он не только продлевают жизнь, но и делает ее легкой, интересной и активной. Поэтому неотъемлемой частью гардероба современного человека становятся спортивные костюмы и все то, что входит в категорию спортивной одежды. Не удивительно, что каблуки и сандалии уступают место удобным и модным кедам и кроссовкам, а универсальные легинсы и топы, созданные для занятий в спортзале, легко сочетаются как с деловой одеждой, так и с романтичными образами. Однако, несмотря на подобную универсальность и после 50 лет существуют некоторые хитрости выбора одежды для занятий в спортзале, как и на свежем воздухе. И относятся они не только к выбору одежды и обуви.
Золотые правила
Наверное, главным правилом выбора спортивной одежды в золотом возрасте, считается натуральность и качество. Спортивные маечки, штаны, шорты и куртки должны быть не только из натуральных по возможности материалов, но и качественного пошива.
Не покупайте дешевые подделки, якобы пошитые по лекалам известных брендов.
Поверьте, такие вещи, даже изготовленные внешне качественно, будут смотреться пошло, неудачно и «не комильфо». Предпочитайте простые и надежные наряды.
На вкус и цвет
Выбирая одежду для занятий спорта, уделите внимание не только составу и качеству кроя, но и цветовой гамме. И здесь есть роскошный выбор: освежающий морской стиль и универсальное милитари, сексуальное сафари и многое другое. Однако выбирая свой стиль в таком разнообразии, помните, что и спортивная одежда должна сидеть по фигуре.
Несмотря на то, что одежда для занятий спортом в целом может быть любого цвета, если он подходит под образ в целом и не сказывается негативно на вашей внешности. Однако при подобном множестве цветовых сочетаний после 50 лет рекомендуют отказаться от черного цвета, который не только стройнит и выгодно преподносит фигуру, но и вместе с тем акцентирует внимание на морщинах, бледном цвете кожи, плывущем овале лица и прочих несовершенствах.
Под запретом
Если вспомнить те виды материалов и фасонов, которые для поколения 50+ находятся под запретом, то откажитесь от прозрачных блузок, супер короткие шорт, экстремально обтягивающих маечек и кофт-сеток.
Косметику в сторону
Отправляясь в спортзал или на пробежку в парк, откажитесь от декоративной косметики.
Не наносите пудру и румяна, не используйте яркие тени. Во-первых, если косметика не профессионального уровня, то она точно потечет или обсыплется. Во-вторых, она не лучшим образом отразиться на коже, перекрывая доступ кислорода.
В-третьих, при неграмотном использовании косметики, вы будете выглядеть старше, а нам же хочется наоборот?
Все, что можно себе позволить – это увлажняющий, нежирный крем или качественное тональное покрытие.
Комфорт прежде всего!
При выборе спортивной одежды не забываем про изящество, женственность и собственный стиль, а также стремимся найти одежду, в которой будет комфортно бегать, прыгать и совершать прочие активные движения, выполнять асаны йоги.
Помимо одежды комфортно и удобно должно быть в обуви. Поэтому выбирайте ее строго под ваш размер: ни больше и ни меньше. Не забудьте про аксессуары: повязка для волос или заколка, тонкие носочки, фитнес – браслет и т.д.
Для занятий спортом выбирайте легкую и красивую одежду и удобную, качественную и по возможности проветриваемую обувь, в которой вам будет легко, комфортно и радостно заниматься спортом.
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