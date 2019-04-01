Похоже, Ирина Аллегрова изменила идее "стареть естественно"

67-летняя Ирина Аллегрова всегда любила повторять, что стареть собирается естественно. Судя по всему, этому правилу она изменила. Взглянув на фотографии «императрицы», медики пришли к выводу, что не так давно она сделала пластику.
Внешности Ирины Аллегровой завидовала даже Алла Пугачева. Примадонна искренне не понимала, почему с годами Ирина Александровна почти не меняется. Как-то Алла даже посвятила «императрице» стихотворение: «И ест, и пьет и в меру, и без меры. И хоть бы хны: одни и те ж размеры!» Медики, которым мы показали снимки Аллегровой, тоже восхищены.
Ирина Александровна не раз признавалась: на диетах она не сидит. Раньше она регулярно использовала для похудения специальные таблетки, но теперь отказалась и от них. Звезда питается умеренно, но периодически балует себя разными вкусностями. Аллегрова обожает сладкую выпечку. А также позволяет себе хлеб, который в последнее время стала готовить сама.
– Хожу в баню, плаваю в бассейне, – открывает свои секреты красоты звезда. – А вот на тренажерах себя не истязаю.
– Ирина Александровна умеет достойно бороться с возрастными изменениями, – говорит врач – дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова. – Она делает это, не прибегая к радикальным способам.
Несколько лет назад лицо Ирины стало одутловатым. Говорят, переборщила с новомодными методиками омоложения.
– Просматривая фотографии разных лет, я не могла не заметить тенденцию к увеличению объема лица, – продолжает Мадина. – Еще пять лет назад с возрастными изменениями боролись при помощи объемного моделирования. К сожалению, оно не всем показано и не всегда специалисты и пациенты видели ту грань, где заканчивается попытка стереть возрастной маркер. В результате начиналось бездумное раздувание лица до огромных размеров.
Ирина Александровна это поняла сразу. Теперь, как уверяют специалисты, она стала подходить к вопросам внешнего вида более обдуманно.
– В последние два года заметно изменение в тактике косметолога: объемное моделирование носит умеренный характер, певица перешла к процедурам, улучшающим качество кожи и стимулирующим выработку коллагена и эластина, – говорит Мадина. – В итоге мы видим отличный результат – истинное омоложение за счет улучшения кожного лоскута, тургора кожи и ее общего вида. Можно предположить, что из косметологических процедур ей были проведены биоармирование нитями, биорепарация тканей кожи, а также заметно воздействие аппаратных методик (термаж, лазерная шлифовка, радиоволновой лифтинг).
Пластический хирург Владимир Плахотин, взглянув на фотографии «императрицы», также обратил внимание на то, что Ирина прибегает к различным аппаратным процедурам, а также к инъекциям филлеров. Впрочем, без пластики у Ирины Александровны тоже не обошлось.
– Видно, что певица прибегла к блефаропластике верхнего века, – делится с нами Плахотин. – В результате взгляд у нее стал достаточно открытым: нет нависания и других признаков старения. Возможно, имел место смас-лифтинг или нитевой лифтинг, потому что овал лица у Ирины Александровны выглядит безупречно.
По словам специалистов, работает Аллегрова не только над лицом, но и над телом. У «императрицы» всегда максимально открытые наряды, поэтому нужно выглядеть достойно.
– Певица не пренебрегает уходовыми процедурами по телу – ее зона декольте также выше всяческих похвал, – говорит Плахотин. – Возможно, имела место подтяжка нитями и в дополнение спа-процедуры, направленные на улучшение качества кожи в этой и других областях.
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