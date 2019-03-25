Пластические операции подрывают здоровье Татьяны Васильевой

Внешностью 72-летней Татьяны Васильевой невозможно не восхищаться. Кажется, с годами артистка выглядит только моложе. Она не скрывает: чтобы остановить старение, не раз обращалась к пластическим хирургам. Впрочем, о пластике сейчас ей можно только мечтать.

Операции для звезды не прошли бесследно. Во время очередного вмешательства хирургов актриса едва не умерла. А все из-за собственной глупости. За пару дней до круговой подтяжки артистка заболела. Температуру сбивала с помощью аспирина, который сильно разжижает кровь. Своего хирурга об этом не предупредила. В результате во время операции началось сильное кровотечение, которое смогли остановить чудом. Впрочем, даже это звезду не испугало – она продолжала активно омолаживаться с помощью пластики.



Актриса и сама не раз признавалась: она делала круговую подтяжку лица, блефаропластику, подтягивала кожу с помощью нитевого лифтинга, корректировала форму подбородка с помощью филлеров. Кроме того, Татьяна Васильева много времени проводит в спортивном зале и тщательно следит за питанием.



А сейчас врачи категорически запрещают ей "резать" себя.



– Татьяна Григорьевна добилась прекрасного результата благодаря генетике в совокупности с процедурами, – уверен пластический хирург Александр Вдовин. – Если сравнивать ее прежние фотографии и нынешние, то можно заметить, что она – явно сторонник инновационных методов борьбы с процессами старения кожи. Сейчас я бы рекомендовал Васильевой отказаться от пластических операций. Нужно учитывать возраст. После шестидесяти лет хирургические вмешательства стоит свести к минимуму, потому что увеличивается риск осложнений. Кроме того, пластические операции, например круговую подтяжку лица, делают под общим наркозом. Он в этом возрасте наносит организму вред. Сейчас Васильевой лучше использовать более инновационные методы аппаратной косметологии. Они помогут улучшить состояние кожи лица и скрыть эффект усталых глаз. Да и бесконечно лицо резать сейчас не модно. Я бы предложил актрисе попробовать метод радиочастотного лифтинга. Благодаря этой процедуре можно исправить дефекты внешности, подтянуть силуэт и уплотнить структуру кожи. Эта процедура немного болезненная, но не травматичная. Она помогла бы восстановить овал лица без инъекций, которые могут давать отечность.



Известный врач – дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова с Вдовиным согласна. Сейчас корректировать внешность Васильевой можно только с помощью косметических процедур.



– Видно, что Татьяна Григорьевна делала всевозможные инъекции ботулотоксина и не раз проводила работу с филлерами на основе гиалуроновой кислоты, – утверждает Мадина. – Я думаю, что она также использовала и аппаратные методы омоложения. Ей нужно продолжать работать в этом направлении. С помощью аппаратных процедур можно выровнять структуру лица и подтянуть кожу. Татьяне Григорьевне также я бы порекомендовала скорректировать зону подбородка филлерами на основе гиалуроновой кислоты.



Кстати, подобная процедура пользуется популярностью у звезд шоу-бизнеса. Не так давно Лолита Милявская призналась, что подкорректировала форму подбородка. По ее словам, это была вынужденная мера, связанная с профессией: "От вокала мышцы на подбородке ослабевают и провисают. Смотрится ужасно!".

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Обращают внимание косметологи и на неидеальное состояние кожи Татьяны Васильевой в зоне шеи. Там у нее наблюдаются "кольца Венеры" и растяжки.– Здесь также можно использовать аппаратную косметологию, – продолжает Мадина. – Избавиться отможно при помощи хирургических нитей, которые позволяют подтянуть зону декольте. Тогда она сможет носить платья с глубокими вырезами. Нельзя забывать и про биоревитализацию. Она поможет вернуть шее молодость. Витаминные комплексы делаются курсом, состоящим из десяти процедур с перерывом. Что касается живота, то его можно подтянуть с помощью аппаратных процедур.Впрочем, современная наука знает немало способов, как помочь женщине сохранить красоту без радикальных хирургических вмешательств. И хотя они требуют времени и регулярности, зато не наносят такого вреда организму.

По инф. Sobesednik.ru