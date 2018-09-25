Никогда не поздно обнаружить в себе…балерину!

Надеть пуанты и осуществить свои балетные мечты никогда не поздно!

Эти женщины старше 60 лет – доказательство того, что вы можете учиться балету в любом возрасте. (Фото: SWNS)

Возможно, когда-то в раннем детстве вы занимались бальными танцами, но, устав от всех этих нудных плие, забросили тренировки, о чем теперь сожалеете? А может быть, вы всегда мечтали о балете, но из-за страха неудачи даже не пытались начать? Знакомая история?

Вы не одиноки! Многие взрослые мечтают заняться танцами, но им кажется, что поезд ушел: группы для начинающих, как правило, организуются для детей, соревноваться с которыми мало кому захочется …

(Фото: SWNS)

Хорошая новость: надеть пуанты и осуществить свои балетные мечты никогда не поздно! Не верите? Тогда знакомьтесь.

Клэр Трейси – счастливая 54-летняя бабушка и, в прошлом, профессиональная танцовщица. Она не танцевала больше 20 лет, но два года назад решила организовать новый балетный класс для женщин, не подходящих на роль балерин в общепринятом смысле.

Ей захотелось доказать, что балет подходит не только для стройных молодых девушек и девочек, поэтому пригласила на занятия дам старше 18 лет. Каково же было ее удивление, когда в назначенное время на занятия пришли женщины…за 60! Так началась история этого необычного балетного класса.

(Фото: SWNS)

Занятия у Клэр подходят как для потерявших форму бывших танцовщиц, так и для совсем новичков, всегда мечтавших попробовать себя в балете.

«Для каждой из нас все очень серьезно. Мы не просто сборище танцующих пожилых леди», - говорит Клэр.

«Занятия балетом доступны каждой, а не только субтильным барышням в балетных пачках. Ко мне на занятия одновременно ходит и 78-летняя дама, никогда прежде не занимавшаяся балетом, и бывшая балерина Парижской Оперы».

(Фото: SWNS)

«Многие студентки, начавшие танцевать с абсолютного нуля, на глазах прогрессируют и входят в отличную балетную форму. Я чувствую, что это им очень нравится, многие рассказывают, что наши занятия – главное события их недели!».

«Большинство занимающихся уже перевалили за 60-летний рубеж. Но возраст – не более чем наша собственная заморочка, и мои студентки – отличное тому доказательство. Самой старшей из них 80 лет».

«Я хотела дать шанс женщинам, мечтающим о балете. Для этого мне пришлось пройти специальный курс обучения, и теперь я специализированный преподаватель танцев для взрослых».

«Балет – отличная замена фитнесу, он отлично подходит тем, кто не любит спортзалы и тренажеры. Наши занятия развивают чувство баланса, гибкость и координацию. И все это под прекрасную музыку!».

«Я думаю, моим студенткам нравится, что я и сама отнюдь не девочка. Ведь у меня немало жизненного опыта. С возрастом многие из нас уходят в изоляцию. Да, существуют разные клубы по интересам и кружки для старшего поколения, но, мне кажется, что только танцы дарят ощущение настоящего счастья».

Перевод baba-deda.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ ГАРМОНИИ В СЕБЕ И ВОКРУГ СЕБЯ

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ