Модные солнцезащитные очки для женщин старше 50 лет

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В преддверии лета, которое обещает быть знойным, стоит задуматься о выборе такого незаменимого атрибута, как солнцезащитные очки. Они защищают нежную кожу вокруг глаз от ультрафиолета и дополняют любой образ. Как сделать это правильно женщине после 50 лет расскажем в статье.
Следуем трендам
Модные тренды в этом году разнообразные и дерзкие. Однако выбрать нужно из тех моделей солнцезащитных очков, которые наиболее органично вписываются в гардероб зрелой женщины.
Авиаторы
Популярные очки «Авиаторы» или «капельки», некогда созданные под брендом Ray-Ban, повторяют анатомическую форму глазницы черепа и никогда не закрывают полностью брови. Востребованные долги годы «Авариаторы» считаются классикой солнцезащитных очков и остаются в тренде и этим летом. Дополнительный бонус «капелек» - универсальность. Они подходят практически для любой формы лица и легко вписываются как в повседневный гардероб, так и подходят к деловому стилю и вечерним образам.
Белая оправа
Летом 2019 невероятно популярным обещает стать белый цвет. Поэтому он будет уместен не только в одежде и обуви, но и в аксессуарах. Обратите внимание на солнцезащитные очки с массивной белой оправой и контрастными темными линзами.
Необычные формы
Большим спросом будут пользоваться солнцезащитные очки невероятных форм. Поэтому, если вы хотите чего-то необычного, то примерьте не только аксессуар классической круглой формы, но и поэкспериментируйте с яркими оправами в форме пяти - или шестиугольника из пластика или легкого металла. Удобно, что такие очки с необычной формы могут быть и вовсе без оправы.
Цветные линзы, яркие оправы
Смелые и молодые в душе дамы оценят по - достоинству следующий тренд. Большой популярностью будут пользоваться солнцезащитные очки с цветными стеклами. И это не только розовый, синий или желтый цвета. Необычно смотрятся яркий оранжевый и сочный зеленый!
Анималистчность
Ну, куда же мода, без анималистичного принта? Его тенденции отслеживаются и в солнцезащитных очках. Вы можете смело применять модели с пятнистой, леопардовой оправой, экспериментировать с очками с вытянутыми, наподобие кошачьих глаз, уголками или порхающими бабочками на дужках. Если же вы считаете, что подобная дерзость не для вас, то примерьте очки с «черепашьими» оправами.
Сегодня среди того разнообразия форм, цветов и принтов каждая женщина после 50 лет сможет выбрать одну или несколько пар солнцезащитных очков, которые будут не только выполнять свои прямые обязанности - защищать от солнца, но и дополнять ваш образ.
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