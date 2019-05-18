Лилия Федорова — «нестандартная бабушка» из Бобруйска

Лилия Федорова из белорусского Бобруйска – пример того, что женщина может быть красивой, разносторонней, любить жизнь в любом возрасте.

Нашей героине около 70-ти (как истинная дама, Лилия Григорьевна предпочитает не называть свой точный возраст). Лилия Федорова занимается вышивкой и является членом Союза мастеров Беларуси, увлекается йогой и аквааэробикой, путешествует, занимается разведением цветов и создает уют не только в своей квартире, но и во всем подъезде.

Лилия Григорьевна по специальности библиотекарь-библиограф, закончила минский Институт культуры. Поскольку ее бывший супруг был военным, семья поколесила по бывшему Союзу, значительную часть времени они провели в Сибири и на Дальнем Востоке. Наша героиня все это время работала библиотекарем в гарнизонных домах офицеров. Когда военная служба мужа закончилась, они вернулись в Бобруйск. Здесь Лилия Григорьевна некоторые время также работала библиотекарем, а потом закончила курсы экскурсоводов и сопровождала группы в дальних поездках, организованных турфирмами. Путешествия – одно из главных увлечений нашей героини.

«На Западе пенсионеры путешествуют, а мы чем хуже?»

– Любовь к перемене мест у меня привита с детства, – говорит Лилия Григорьевна. – Отец мой и отчим были военными, муж тоже, потому кочевая жизнь для меня всегда была привычной. Когда муж служил в Сибири и на Дальнем Востоке, я изучала те края. Седой батюшка Байкал – это чудо! По Амуру плавали на теплоходе от Благовещенска до Николаевска-на-Амуре. Поездили по разным турбазам Министерства обороны: Красная Поляна, Эльбрус, Тянь-Шань, Самарканд и Бухара. Хоть женам военных особо не разрешалось выезжать за пределы Советского Союза, мне удалось в те годы побывать в Польше и Германии.

Во время работы экскурсоводом Лилия Григорьевна чаще всего ездила в Прибалтику, говорит, что это ее излюбленное направление.

Так случилось, что дочь Лилии Федоровой живет в Голландии. Потому в «стране тюльпанов» наша героиня бывает каждый год. А из Голландии Лилия Григорьевна съездила во Францию и Бельгию.

В прошлом году ей удалось побывать в Закарпатье на выставке мастеров «Сакура-Фест».

Любит наша героиня путешествия и по родной Беларуси. С наступлением тепла планируют вместе с приятельницами заказать микроавтобус и объехать замки Беларуси. Лилия Григорьевна уверена, что пенсионный возраст – самое время увидеть мир.

– На Западе пенсионеры путешествуют, чем мы хуже? Поездки по Беларуси недорогие, а у нас так много красивых мест. Можно позволить себе с пенсии каждый месяц откладывать какие-то деньги и на более дальние путешествия.

«Обидно, что белорусы забывают свою историю и культуру»

И еще Лилия Федорова считает, что заслуженный отдых – самое подходящее время для того, чтобы себя реализовать. «Дети выросли, на работу ходить не нужно, почему бы не посвятить себя тому, к чему давно стремилась душа?».

Многие знают Лилию Федорову как мастера обережной вышивки. С 2014 гола она является членом Союза мастеров народного творчества Беларуси. Вышивать нашу героиню еще в детстве научила ее мама, которая была портнихой и вышивальщицей. Но по-настоящему увлеклась вышивкой Лилия Григорьевна лет в 40.

– Сначала это были декоративные подушки на диван, картины на стену. А потом я увидела где-то статью про традиционную славянскую обережную вышивку и почувствовала, что все остальное мне уже неинтересно. Начала читать в Интернете про обережную вышивку, дошедшую до нас с древности. Это очень интересно, мы можем гордиться своей историей и своими предками, которые были очень мудрыми и знали много того, чего мы сегодня не знаем. Очень обидно, что белорусы забыли свою историю. Моя задача – показывать и рассказывать людям об этом.

Лилия Федорова использует обережную вышивку на браслетах-напульсниках, одежде, мужских «бабочках», налобных повязках, льняных сумочках, мешочках для трав, подушечках для обручальных колец, кубиках-подвесках. Мастерица соблюдает все правила, необходимые для того, чтобы изделия были не просто украшением, а имели настоящую энергетическую силу.

Также наша героиня делает венки из разного природного материала.

Со своими работами Лилия Григорьевна участвует на различных выставках в Беларуси и за ее пределами.

Любимое занятие Лилии Федоровой является еще и небольшим финансовым подспорьем. Например, обычные обереги она продает, в среднем, за 10 рублей, мужские бабочки с оберегом – от 18 до 20 рублей. Но, конечно, назвать, бизнесом это нельзя.

– Если бы я вышивала те же обереги на машинке, это был бы бизнес. Или еще лучше такие платья в национальность стиле на машинке, вот это было бы быстро и продавалось бы хорошо. Но для мня вышивка – это, прежде всего, возможность донести до людей информацию. А участие в выставках – общение с людьми, я просто не могу без этого жить.

«В фитнес-клубе нашла приятельниц и единомышленников»

Физкультурой Лилия Федорова занялась, уже будучи на заслуженном отдыхе.

– Приходилось много сидеть за вышивкой, почувствовала, что не хватает движения. Лет 8 назад занялась в клубе фитнесом, потом – йогой и аквааэробикой. Нашла в клубе новых приятельниц, единомышленников. Можем с ними посидеть в кафе или кофейне, собираемся компанией у приятельницы, которая живет в частном доме. Любим просто пройтись по городу.

Лилия Григорьевна любит гулять по лесу и заодно собирать природный материал для разных поделок. А еще собирает травы, ферментирует и делает фиточаи.

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«Меня выбрали старшей по подъезду»

В квартире и на балконе нашей героини полно комнатных цветов, растения на лестничных площадках подъезда – тоже ее рук дело.

– В читальных залах, где я работала, всегда было много цветов, – рассказывает Лилия Федорова. – Помню, в Сибири, в Доме офицеров ко мне даже водили воспитанников станции юных натуралистов, чтобы изучать разные виды растений! Я люблю, когда вокруг чисто и красиво, это приятно и мне и окружающим.

Несколько лет назад Лилия Григорьевна решила, что нужно привести в порядок их подъезд. Пошла в домоуправление и рассказала о своем желании. По правилам, если основная часть жильцов согласны сдавать собственные деньги на ремонт, то работники домоуправления его сделают. Люди согласились, Лилию Федорову выбрали старшей по подъезду. Когда навели порядок, она попросила еще и ящики красивые сделать для цветов. Крючки для кашпо к потолку прикрепил знакомый. Цифры на почтовые ящики Лилия Григорьевна заказала в частной фирме за свои деньги. В результате в подъезде стало красиво и уютно. А на стене у входа Лилия Григорьевна повесила цитату известного немецкого сатирика Себастьяна Бранта: «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому» – лишний повод задуматься каждому о своей жизни...

Лилия Федорова считает себя несколько нестандартной бабушкой.

– Почти все мои приятельницы на пенсии живут дачей и внуками. Но я считаю, что женщина, которая пошла на пенсию, должна наслаждаться жизнью. Да, внуки – это прекрасно, я своих тоже очень люблю. Но я не считаю, что свою жизнь стоит посвящать только им.

По инф. baba-deda.ru

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