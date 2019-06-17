Короткие стрижки для женщин после 50: «Боб», «Каскад» и «Каре»

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Если в юности мы стараемся отрастить волосы подлиннее, то с переходом к зрелому возрасту и далее стремительно уменьшаем длину локонов, обращаясь к удобным и омолаживающим коротким стрижкам. Правильно подобранная стрижка творит чудеса в любом возрасте: она освежает, позволяет сбавить несколько лет, завершает образ и подчеркивает достоинства лица. Какие из них универсальны и подходят женщинам после 50 лет, разберемся в статье.
Универсальный «Боб»
Среди коротких стрижек, которые удачно смотрятся на дамах в возрасте, первое место занимает универсальный «Боб», подходящий и молодым леди. Эта стрижка выгодно подчеркнет черты лица любой формы, и подходит дамам с любой фигурой. Однако лучше выбирать «Боб» женщинам с тонкими и прямыми волосами без лишней густоты.
Весьма удобно, что стрижка имеет различные вариации и может сочетать в себе постепенное градуирование; выполняться по типу «Лесенки»; быть с челкой или без нее; переходит в «Боб-каре».
При наличии проблем с шеей, можно поэкспериментировать с версиями «Боба», выполняемыми с большой «хаотичностью» прядей, которая характерна для каскадных стрижек, и помогает не только завуалировать недостатки, но и создать модный образ.
Однако среди всех вариаций этой стрижки универсальным для дам после 50 лет считается именно «Боб-каре», создающий дополнительный объем, подчеркивающий форму лица и вуалирующий неровности кожи, пигментацию и полноту щёк.
Соблазнительный «Каскад»
Модные последние лет десять «Каскадные» прически очень похожи на «Лесенку» и отличаются «беспорядком» на голове, который образуется за счет срезания прядей под углом. Поскольку длина волос может оставаться равномерной по всей площади головы, то мы получаем дополнительный объем даже без укладки.
Каскадные прически всегда смотрятся удачно и сексапильно, и даже тонкие и лишенные густоты волосы в классическом «Каскаде» приобретают недостающий объем и дополняют образ наиболее выгодно.
Любимое «Каре»
Любимое уже четверть века «Каре» обещает стать настоящим спасением для тех женщин, которые желают выглядеть молодо, но не хотят жертвовать длинной своих волос. Именно «Каре» до плеч способно скорректировать недостатки шеи.
Если же проблем с этой зоной нет, то можно экспериментировать с длинной (например, до подбородка), четкостью контуров и вариациями (добавить элементы «лесенки» или «каскадности», сделать кончики «рваными»).
При своей универсальности и «всеядности» эта стрижка больше всего подходит женщинам с прямоугольной формой лица, лаконично уравнивая низ и верх за счет пышной макушки и плавных, обрамляющих лицо, прядей.
- Существуют и другие модные стрижки для коротких волос, подходящие дамам после 50 лет, о которых мы расскажем в следующей статье.
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