89-летняя бабуля-блогер с помощью внучек покоряет Сеть

В прошлом году YouTube-канал «Смотри, еда!» разместил видео с 88-летней минчанкой Зинаидой Николаевной, которая впервые в жизни пробует суши.

Ее реакция была настолько живой и непосредственной, что ролик набрал более миллиона просмотров. Через несколько месяцев после этого, в феврале 2019-го, у пенсионерки появился собственный канал, а затем и инстаграм-профиль. Сегодня самый популярный ролик с ее участием — «Бабушка впервые в салоне красоты» — набрал 410 тысяч просмотров.

В своих публикациях минчанка ростом в 140 сантиметров танцует, готовит, посещает рестораны, поет, сражается на палках и работает на даче. Хотя некоторые комментаторы предполагают, что блогом занимается некое агентство, на деле видео на «зеркалку» снимают внучки Зинаиды Николаевны — Юлия и Виктория.

— Ребята, которые занимаются блогом «Смотри, еда!», мои бывшие коллеги: я рассказывала им ранее о своей бабушке, — говорит Юлия. — Поэтому, когда им понадобилась пенсионерка для видео про суши, они обратились к нам. Мы с детства записываем высказывания бабушки на бумагу или диктофон — ее можно разбирать на цитаты, такая артистка. Если честно, я не люблю смотреть других бабушек-блогеров. Но наша бабушка очень эмоциональна, и у нее интересная реакция.

— Юля мне гаварыт: «Муси паяси. Ци ты ела когда эти муси?». А нашто мне тыя муси? — с характерным белорусским говором добавляет Зинаида Николаевна. — Патом — пайдем в парыкмахерскую, у кафе. Но это все ерунда. Я на заводе «Калибр» почти 30 лет отработала, на центральном складе, на Доске почета была, две медали мне дали. Эти видео Юлька с Викой делают. Подруги гавораць, что Николаевна уже «влезла в телевизор», а мне главное, чтоб деўкам было добра.

После успеха видео «про муси» внучки задумались над созданием канала на YouTube. Три месяца назад они загрузили на канал BlogerZin видео «Бабушка впервые пробует еду в ресторане», которое набрало более 200 тысяч просмотров.

— После ролика нам стали писать: «Как так, человеку 89 лет, а вы ее впервые в ресторан сводили». Как будто люди сами каждый день ходят в такие заведения, — говорит Юлия. — Еще некоторым не понравилось, что я называю ее бабкой. Но в нашей семье так принято: бабушка из деревни в Жлобинском районе, она говорит на белорусском говоре и сама себя так называет. Для нас «бабка» — это ласковое, нежное слово. Еще некоторые в комментариях писали, что мы смеемся, «издеваемся» над бабушкой, но это не издевка: бабушка сама смеется. Мы просто идем куда-то, чтобы хорошо провести время. Вот сейчас думаем, куда еще пойти, чтобы ей было комфортно.

Пока больше всего набрало видео про поход в салон красоты — 410 тысяч просмотров. Меньше всего — около 6 тысяч — ролик про войну, где Зинаида Николаевна рассказывала о своем детстве в деревне на линии фронта, тяжком труде и гибели родственников.

— Нас смотрят разные люди: кому-то просто хочется посмеяться, а кто-то просит, чтобы бабушка рассказала больше о себе, о войне.

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Может, такие же пенсионеры или люди, которым она напоминает собственную бабушку. Мы сделали этот ролик скорее для них, — поясняет Юлия.

По словам внучки, к ним пока не обращались за рекламой — канал и страница в Instagram еще совсем «свежие». Так что за услуги они платят сами. Например, поход в ресторан обошелся рублей в 50, из-за чего у внучки с бабушкой даже возник небольшой конфликт: Зинаида Николаевна так настойчиво пыталась вернуть деньги, что сотрудники ближайшей кофейни решили, будто у них серьезная ссора.

— Да, у нас монетизация уже подключилась, но вы же понимаете, что для заработка нужны большие просмотры, — говорит Юлия. — Люди думают, что это не наша бабушка, что мы нашли какую-то, которая у нас за суши снимается, а мы на ней тысячи и миллионы долларов зарабатываем. Но это же очевидно не так.

— Я пенсию получаю, мне хватает, — подтверждает Зинаида Николаевна.

— Люди того поколения консерваторы: ей бы грядку сделать, на дачку съездить, — говорит внучка. — У нас есть идея, что если мы с YouTube что-то заработаем, то потратим на домик на дачном участке. Но деньги для нас не главное. Для нас самое ценное то, что видео — это уже навсегда. Что потом даже моя дочка сможет посмотреть, как мы тусили с ее прабабушкой.

По инф. baba-deda.ru

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