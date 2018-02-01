Василий Фёдоров. ОТрывки из очерка «Красивыми не были, а молодыми были...»

«Красивыми не были, а молодыми были...» – такой автограф оставил Василий Фёдоров на своей «Книге любви» пишущему эти строки.

В.П. Стародумов подписывает свою книгу, на столе фотография В.Д. Фёдорова. Фото Геннадия Мирошниченко

А молодость его начиналась, пожалуй, без всяких дальних прицелов на литературное поприще, хотя муза поэзии уже ходила где-то рядом с ним.

Марьевский пастушок, водовоз, пахарь, учётчик фермы, младший счетовод, кассир колхоза, помощник бригадира... А потом учёба в Новосибирском авиационном техникуме, работа на Иркутском авиационном заводе, где я с ним и встретился.

Вместе с Василием Фёдоровым приехали Тимофей Репин, Александр Котов, Анатолий Егоров. Они закадычные друзья молодого поэта, и некоторые из них впоследствии станут прототипами героев его произведений.

Василий Фёдоров любил заниматься физкультурой, много читал, без книги не ходил даже на Ангару. А ещё он любил театр, и потому его тянуло в драмкружок Дома культуры.

Надо сказать, творческая жизнь в заводском Доме культуры кипела в те годы поистине ключом, кружки художественной самодеятельности работали во всю мощь. А в драмколлективе активно участвовали и мы, работники редакции: я, Денис Цветков и Иван Кузнецов. В пьесе Г. Мдивани «Честь» Василий Фёдоров играл главную роль – пограничника Надира, а в пьесе К. Тренёва «Любовь Яровая» великолепно сыграл профессора Горностаева. Отклик этой поры нашёл выражение в будущей поэме Василия Фёдорова «Седьмое небо».

Развлечения развлечениями, а работа для молодого специалиста Василия Фёдорова была прежде всего. Вот как характеризует его в журнале «Сибирские огни» №8 за 1976 год Иван Кузнецов:

«Работал Василий Фёдоров в мастерской, которая находилась в стороне от цеховых корпусов. Он как-то выгодно отличался от других мастеров завода, зачуханных в конце месяца; особенно если «горел» план и директор завода лютовал. Конечно, дёргали и Фёдорова, но он с достоинством парировал наскоки. Рабочие любили своего мастера. И пожилые, вдвое старше, относились к нему уважительно.

Каждая деталь – а их было сотни наименований – имела номер. То и дело звенел телефон на столе мастера. Просили посмотреть по документам, скоро ли будут готовы детали.

– Какие?

Диспетчер называл десятка два номеров. И Василий сразу же отвечал.

– Да ты не заливай; лень, что ли, заглянуть в накладные?

– Не веришь – зайди и проверь, – сдерживал себя Василий и повторял номера деталей. Он помнил их: хоть ночью разбуди и спроси...»

Была и ещё одна черта у молодого мастера: он любил настоящую, облагораживающую душу музыку. На кинофильм «Большой вальс» он с Денисом Цветковым в один из выходных дней засел на балконе в двенадцать часов дня и покинул кинотеатр только в двенадцать часов ночи, посмотрев, таким образом, все сеансы подряд.

Художник Денис Цветков, Иван Кузнецов трудились в заводской газете. Привлекли и начинающего поэта... Вначале как рабкора. Он писал заметки и очерки о рабочих своей мастерской. Будучи активистом новосибирского аэроклуба, он однажды принёс нам очерк о своём первом самостоятельном полёте, но подписался марьевским прозвищем «Василий Лёхин».

Со страниц нашей газеты не сходили в те годы стихи литейщика и формовщика того же цеха, где работал мастером Василий Фёдоров, Алексея Куделькина...

Так вот, мы, работники редакции, узнаём, что и Василий Фёдоров пишет стихи, но на наши уговоры показать их сдался не сразу.

Самое первое стихотворение Василия Фёдорова «К матери» было опубликовано иркутской областной газетой «Советская молодёжь» 18 января 1940 года.

Стихотворение это Денис Цветков тайком, без ведома автора, унёс в редакцию, однако, как пишет Василий Фёдоров в записках «О себе и близких», он «значения этому не придал, посчитав всё случайностью». И вообще-то нам, его окружению, казалось, что Василий относится к поэзии просто как к хобби: любит поэзию – вот и всё!..

Знаменательным событием в жизни нашего заводского литобъединения было проведение первого литературного конкурса, жюри которого возглавляли Иван Иванович Молчанов-Сибирский и Игорь Урманов. На этом конкурсе одну из премий поделили пополам Василий Фёдоров и Алексей Куделькин.

Началась Великая Отечественная война. Завод принимает людей и оборудование родственного завода, эвакуированного из Москвы. Добровольцем уходит на фронт Нина Березина, Иван Кузнецов ушёл служить на Тихоокеанский флот ещё до войны. Вскоре был призван в армию и Денис. Потом и я. Отправили сначала в Омск. В полковом клубе меня числили художником. А Василий Фёдоров перевёлся в Новосибирск на родственный завод...

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