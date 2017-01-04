У леса на опушке... (новогодняя сказка)

Падал пушистый снег, все были в предпраздничных хлопотах. Люди опустошали полки в магазинах и торопились домой накрыть праздничный стол и нарядить новогоднюю красавицу.

Маленький Егорка тоже готовился к встрече Нового года. Он выучил новые стихи и загадки для деда Мороза и Снегурочки.

Мишурой она сверкает

И ребят всех собирает.

Хоть в лесу она живёт –

В гости к нам зимой придёт,

С собою деда приведёт.

Пока взрослые были заняты на кухне, Егорка взял планшет и стал смотреть, как Новый год встречают в разных странах, посмотрел сказку «Морозко» и захотелось Егорушке посмотреть, как встречают Новый год лесные зверушки – зайчата и лисята, волчата и бельчата...

– Папа, папа – позвал сынишка, – зачем мы будем встречать Новый год дома, давайте соберём подарки для зверят и встретим Новый год в лесу с лесными жителями и Дедушкой Морозом.

Папе очень понравилось это предложение сына. Почему бы и в самом деле не взять лыжи и санки и встретить Новый год у лесного костерка.

Папа зашёл на кухню, где полным ходом шли приготовления к празднику. Папа взял за плечи свою любимую и сказал: «Дорогая, мы едем в лес встречать Новый год».

Но маме эта идея не понравилась, ведь Егорка маленький и он может простудиться в лесу... Но, увидев сияющие глаза сына, она согласилась.

Папа пошёл в гараж за машиной, мама собирала угощенье, а Егор собрал свои игрушки, которые хотел подарить лесным жителям и Деду Морозу, ведь Дед Мороз всем дарит подарки, а кто же позаботиться о нём?

Семья быстро собралась, и машина взяла направление к лесу.

Вечерело, снег кружился хлопьями и ложился на кроны деревьев, на лесные тропинки, заметая следы лесных жителей.

На одной из опушек росла пушистая лесная красавица ёлочка. Здесь и решили встречать новый год Егорка с родителями. Мама накрыла праздничный стол и приготовила угощенье для гостей, папа развёл костёр и вскипятил чай, а Егорка нарядил ёлочку, а под неё положил морковку, капусту и другие лакомства для обитателей леса.

Вдруг на поляну прилетела Сорока и заговорила по-человечески.

– Что же это такое происходит? Зверушки собрались встречать Новый год, а их полянка занята, откуда же вы взялись и что вам дома не сидится?

Все очень удивились, а папа успокоил Сороку и велел ей позвать всех зверей и птиц для встречи Нового года.

– Вы правда никого не обидите? – спросила сорока и полетела собирать гостей. А в лесу был такой закон, что всю новогоднюю неделю ни звери, ни птицы не обижали друг друга и вместе встречали новогодний праздник и все могли разговаривать человечьим голосом. Первым к новогоднему костерку прискакал Зайка.

– Это здесь угощают морковкой? – спросил беленький зайка.

– Конечно, проходи к ёлочке, выбирай подарок!

За зайкой пришла Лисичка, хотела полакомиться зайкой, но новогодний закон не позволял этого, а мама угостила лисичку куриным окорочком и пригласила к столу. За Лисичкой пришёл Волк, а мама угостила его шашлыком. А потом подтянулись и другие лесные зверята и птички, и всем нашлось угощение за праздничным столом. Вдруг на головы гостей посыпался снег – это белочки­шалуньи пришли на праздник. И им нашлось угощенье.

На небе зажглись звёзды, светила полная луна, а на ёлке горели свечи. Очень красиво было в зимнем лесу... Но где же Дедушка Мороз со своей внучкой Снегурочкой? Заволновались звери и птицы, ведь он всегда поздравлял лесных жителей с Новым годом. Неужели Дедушка Мороз не приедет?

Огорчился Егорка, ведь он приготовил ему подарки и стих выучил...

– Давайте его позовём, – предложили родители.

И все стали звать Дедушку Мороза.

Вдруг над поляной засияло северное сияние, появилась оленья упряжка, а на ней Дед Мороз и Снегурочка.

– Ура! Ура! Ура! – закричали все. – Раз Дед Мороз нас услышал, значит, и правда наступает Новый год.

Олени остановились прямо на лесной полянке, а Снегурочка очень удивилась, увидев здесь людей и наряженную ёлку.

– Мы с дедушкой опоздали? Подарки ребятишкам всем раздали, а Егорку дома не застали, а он, оказывается, сам к нам в гости приехал.

– Да, да, да, Снегурочка и Дедушка Мороз, Егорушка сам вам подарки привёз.

– Ой, Снегурочка, мне что-то жарко становится, ведь мне дарят только стихи, а подарки я всем раздаю, – сказал Дед Мороз. – А ты, Егорушка, приготовил мне стихотворение?

– Конечно. Слушай!

Зимою все зверушки

Встречают Новый год

У леса на опушке,

Где ёлочка растёт.

С Дедушкой Морозом

Водят хоровод,

А девочка Снегурочка

Подарки раздаёт!

– Молодец, Егорушка, – похвалил Дед Мороз и вручил ему подарок.

И тут начался настоящий праздник. Все веселились до самого утра. Утром все птицы и звери разошлись по своим делам, а родители погасили костёр, прибрались за собой и счастливые возвратились домой.