США поставили на колени Китай, причём давно... (Фельетон-откровение)

Сталин откашлялся и продолжил:

— Итак, гражданин Трамп, вы заявили, что в сентябре 480 года до нашей эры Джордж Вашингтон во главе отряда из трёхсот морских пехотинцев США достиг значительного прогресса в борьбе с царём Ксерксом, остановив его армию при Фермопилах?

Трамп вздохнул и опасливо покосился на крепкого бородатого мужика в красном плаще и шлеме с большим гребнем, сидящего в первом ряду. Тот выразительно провёл коротким мечом по горлу и подмигнул Трампу, явно намекая на что-то нехорошее.

Сталин продолжал зачитывать стенограмму.

— Ещё вы сообщили, что в 335 году до нашей эры фаланги Национальной гвардии США поставили на колени Фивы, после чего завоевали Малую Азию, Египет, Персидскую империю и завоевали бы вообще всё, если бы сын Зевса Авраам Линкольн не устал и не решил вернуться в родной Кентукки.

В зале случилась небольшая возня — бородатый мужик с гребнем пытался отнять копьё у вскочившего молодого человека в золотом шлеме в виде головы льва, приговаривая: «Не надо, Саша, только не здесь!»

Иосиф Виссарионович неодобрительно постучал трубкой по графину, призывая всех к порядку.

— Далее американская нация продолжила лидировать и вдохновлять всё человечество, основав Римскую империю, по полям которой ходил генерал Грант, проводя ладонью по спелым колосьям пшеницы.

В зале раздался громкий шлепок. Все обернулись. Какой-то человек в тоге и в золотом венке сидел, прикрыв глаза ладонью, качая головой и бормоча что-то на латыни.

Сталин укоризненно покосился и продолжил:

— В 1213 году воздушно-десантная орда армии США захватила проход в Великой Китайской стене, которую ранее построили тоже американцы, после чего поставила на колени Китай и Среднюю Азию, а потом... Товарищ Чингисхан, я прошу вас не перебивать; что вы там шатали у гражданина Трампа, вы ему после заседания расскажете. Тем более я уже заканчиваю.

— Потом американцы выиграли Тридцатилетнюю войну, Первую мировую и, что мне особенно понравилось, Вторую мировую войну, когда сержант Брэд Питт и капитан Том Хэнкс водрузили звёздно-полосатый флаг над поверженным Рейхстагом. Я ничего не пропустил, гражданин Трамп?

— Ещё на Луну летали... — сказал Трамп и невольно покраснел.

Сталин встал и одёрнул френч.

— Товарищи, поступило предложение расстрелять гражданина Трампа за ложь в особо крупном размере и хищение чужой исторической собственности. Прошу голосовать. Кто за?

В воздух взмыли сотни рук.

Двое чекистов крепко взяли Трампа под руки и куда-то потащили.

Он упирался, требовал созвать Совбез ООН, а потом извернулся и пнул чекиста по хромовому сапогу.

— Дорогой, не пинайся! — сонным женским голосом ответил чекист, и Дональд в ужасе проснулся.

Он посмотрел на спящую Меланью, дрожащей рукой вытер со лба холодный пот и улыбнулся — это был просто сон. Он всё ещё оставался лидером великой нации, победившей всех динозавров юрского периода.

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