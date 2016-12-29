ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ
ПОДРОБНОСТИ
ДЛЯ ДУШИ

ПАРТНЕРСТВО

Думай и богатей!
Владимир КОНЕВ   
Изменить размер шрифта

 

– Послушайте, Изя, почему вы не уедете в Израиль? Там нет зимы, там...

– Нет, не хочу. Там может быть война, я не знаю языка, я родился, жизнь прожил и состарился здесь. Нет. Вы, Коганович, лучше скажите, как нам Россию с колен поднять. Смотрите, какая хорошая страна, и всё как-то не так. На рубль уже ничего не купишь.

– Почему не купишь? Дайте мне рубль, и я вам скажу, как вы можете помочь России.

– Вы думаете, мне жалко рубля на такое дело? Нате и скажите, если знаете, а если не знаете, верните... два.

– Изя, прекратите жить на пенсию и разбогатейте. Да-да, разбогатейте. Разбогатев, вы дадите работу многим людям. У вас же будет: машина, дом, коттедж, вы будете хорошо одеваться, кушать, ездить на курорты и т. д., и всё это кто-то будет должен обеспечивать. Кроме того, вы станете полноправным членом общества. Бедность, Изяслав, это добровольное или вынужденное поражение в правах. Бедный не имеет права на хорошее жильё, приличную одежду, необходимое питание, отдых, медицину, правозащиту... Он вообще прав не имеет. Так что истинная демократия возможна только в государстве, где подавляющее большинство граждан состоятельны. Сделавшись богатым, ты чуть-чуть подвинешь Россию к демократии.

– Хорошо, я согласен. Скажи мне, как я могу сделаться богатым. Как?

– Дай мне рубль, и я скажу.

– На, но если не скажешь.....

– Начни богатеть постепенно. Заработай завтра на рубль больше, чем сегодня, послезавтра – на два, и так далее. Если тебе кажется мало зарабатывать больше на рубль, зарабатывай на десять, на сто больше. Просто бери реальные суммы. – Если всё так просто, почему ты сам не делаешь так?

– Почему не делаю? Вот ты мне сегодня два рубля помог заработать. Завтра пойду к Рабиновичу, к Абрамовичу, расскажу им тоже самое и заработаю ещё. А там...

– А если я опережу тебя?

– Я в накладе не останусь. Я со Шпигелем поспорил, что два рубля у тебя возьму безвозмездно. Я выиграю, он мне сто рублей даст, проиграю – я ему пятьсот.

– А если я не подтвержу, что дал тебе два рубля?

– А он мне на этот случай диктофон дал! А ещё я на «Голос Америки» на основе нашей беседы репортаж сделаю об оживлении российского малого бизнеса. За сто баксов. А, ты говоришь – я не делаю! Да мы с тобой ещё хоть куда. Да и никуда нам от этого не деться. Всем россиянам никуда от этого не деться. Как Кутузов говорил: «Велика Россия, а отступать некуда!». «Думай и богатей!»

  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЧИТАЕТ ВДУМЧИВО Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры Поэзия Проза Ежедневные притчи
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 