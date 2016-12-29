Думай и богатей!

– Послушайте, Изя, почему вы не уедете в Израиль? Там нет зимы, там...

– Нет, не хочу. Там может быть война, я не знаю языка, я родился, жизнь прожил и состарился здесь. Нет. Вы, Коганович, лучше скажите, как нам Россию с колен поднять. Смотрите, какая хорошая страна, и всё как-то не так. На рубль уже ничего не купишь.

– Почему не купишь? Дайте мне рубль, и я вам скажу, как вы можете помочь России.

– Вы думаете, мне жалко рубля на такое дело? Нате и скажите, если знаете, а если не знаете, верните... два.

– Изя, прекратите жить на пенсию и разбогатейте. Да-да, разбогатейте. Разбогатев, вы дадите работу многим людям. У вас же будет: машина, дом, коттедж, вы будете хорошо одеваться, кушать, ездить на курорты и т. д., и всё это кто-то будет должен обеспечивать. Кроме того, вы станете полноправным членом общества. Бедность, Изяслав, это добровольное или вынужденное поражение в правах. Бедный не имеет права на хорошее жильё, приличную одежду, необходимое питание, отдых, медицину, правозащиту... Он вообще прав не имеет. Так что истинная демократия возможна только в государстве, где подавляющее большинство граждан состоятельны. Сделавшись богатым, ты чуть-чуть подвинешь Россию к демократии.

– Хорошо, я согласен. Скажи мне, как я могу сделаться богатым. Как?

– Дай мне рубль, и я скажу.

– На, но если не скажешь.....

– Начни богатеть постепенно. Заработай завтра на рубль больше, чем сегодня, послезавтра – на два, и так далее. Если тебе кажется мало зарабатывать больше на рубль, зарабатывай на десять, на сто больше. Просто бери реальные суммы. – Если всё так просто, почему ты сам не делаешь так?

– Почему не делаю? Вот ты мне сегодня два рубля помог заработать. Завтра пойду к Рабиновичу, к Абрамовичу, расскажу им тоже самое и заработаю ещё. А там...

– А если я опережу тебя?

– Я в накладе не останусь. Я со Шпигелем поспорил, что два рубля у тебя возьму безвозмездно. Я выиграю, он мне сто рублей даст, проиграю – я ему пятьсот.

– А если я не подтвержу, что дал тебе два рубля?

– А он мне на этот случай диктофон дал! А ещё я на «Голос Америки» на основе нашей беседы репортаж сделаю об оживлении российского малого бизнеса. За сто баксов. А, ты говоришь – я не делаю! Да мы с тобой ещё хоть куда. Да и никуда нам от этого не деться. Всем россиянам никуда от этого не деться. Как Кутузов говорил: «Велика Россия, а отступать некуда!». «Думай и богатей!»