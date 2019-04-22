Украинцы выбрали президентом артиста-комика. Посмотрим, что получится

После обработки 63,02% протоколов Центризбирком Украины опубликовал очередные данные о результатах второго тура президентских выборов. Владимир Зеленский, представляющий политическую партию «Слуга народа», набрал 73% голосов (за него проголосовали более 8,5 млн человек).

Действующий глава государства — Петр Порошенко — заручился поддержкой 24,66% избирателей, то есть почти 2,9 млн человек.

В целом расстановка сил после второго тура соответствует данным экзитполов, обнародованным сразу после закрытия избирательных участков в 20:00 по местном времени (совпадает с московским).

Порошенко поздравил соперника с победой, но при этом заявил, что не собирается уходить из политики и планирует составить оппозицию Зеленскому.

Polit.ru

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