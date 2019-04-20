Потенциальному президенту Украины дали совет "как вести себя" с Кремлем и Донбассом

Кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому необходимо заключить «сделку» с российским лидером Владимиром Путиным в случае своей победы на выборах. Об этом заявил руководитель «Оппозиционной платформы — За Жизнь» Виктор Медведчук. По его мнению, переговоры с Москвой позволят восстановить контроль над Донбассом и получать дешевый газ и инвестиции из России.

Медведчук считает, что в Кремле хотели бы иметь больше информации о Зеленском, чтобы понять, можно ли иметь с ним дело, рассказал политик Reuters.

«Они (в Кремле) хотят посмотреть, что будет потом, кто будет в его (Зеленском) окружении, и что он будет делать и с кем», — сказал политик.

Глава «Оппозиционной платформы» уточнил, что «никто не говорит о необходимости идти на уступки или что-то отдавать». Однако, считает Медведчук, Зеленскому необходимо глубже изучить тему Донбасса, чтобы принести мир в регион.

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По инф. rosbalt.ru

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