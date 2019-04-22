Глава Крыма призывает нового украинского президента признать полуостров российским

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал лидирующего на выборах президента Украины Владимира Зеленского признать Крым частью России. Он убежден, что это не скажется на рейтингах новой власти, поскольку украинцы «и так все понимают», и «по достоинству оценят честность», написал Аксенов в Facebook.

«Думаю, местным политикам давно пора сказать своим гражданам правду: Крым больше никогда не будет в составе Украины. Прежде всего, потому, что сами крымчане этого не хотят», — считает глава крыма.

При этом он выразил уверенность, что оба участника президентской гонки на Украине «не являются самостоятельными фигурами». «Политика Киева, в том числе внешняя, определяется далеко от берегов Днепра. Поэтому вряд ли стоит рассчитывать на какие-то принципиальные изменения. Хотя в данном случае я был бы рад ошибиться», — добавил Аксенов.

Напомним, что по данным ЦИК, в втором туре выборов президента Украины Зеленский лидирует на выборах, набирая более 73% голосов избирателей

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ