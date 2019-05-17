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В Кремле изучат новые данные о нищете граждан России
По инф. rosbalt.ru   
17 Мая 2019 г.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «материалом для изучения» в ведомстве Максима Орешкина опрос «Левада-центра», согласно которому 65% россиян не могут позволить себе сбережений, поскольку все доходы уходят на текущие нужды.

В Кремле изучат новые данные о нищете граждан России

Как сообщает РИА Новости, Песков отметил, что в Кремле ознакомились с этим опросом, считают его результаты «реальными» и «принимают к сведению». Однако, добавил он, это, скорее, «материалы для рассмотрения» в Министерстве экономического развития.

Ранее «Левада» обнародовал итоги соцопроса, согласно которому большинство работающих россиян не могут откладывать деньги. Их просто не остается...

Паралельно, кстати, обнародованы данные другого опроса, согласно которому для нормального уровня жизни семейным россиянам с одним ребёнком требуется не менее 78 тысяч рублей  в месяц (проверьте-ка у своих детей: у них доходы дотягивают?)

А если серьезно - то уровень бедности в стране удручает и грозит социальным взрывом. Особенно на фоне богатства узкой прослойки приближенных к власти людей...

По инф. rosbalt.ru

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