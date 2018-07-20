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Безработным "недопенсионерам" обещают помощь по "горячей линии"
По инф. rosbalt.ru   
20 Июля 2018 г.
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Для защиты трудовых прав работников предпенсионного возраста Роструд организовал в госинспекциях труда специальные консультационные пункты и телефонную «горячую линию», сообщается в четверг на сайте службы.

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Вопросы защиты трудовых прав работников, в том числе пенсионного и предпенсионного возраста, а также необходимость сохранения рабочих мест граждан старшего поколения рассматривались на совещании с руководителями государственных инспекций труда. В Роструде считают, что для снижения риска увольнения или нарушения трудовых прав данных категорий граждан необходим мониторинг предприятий, где работают граждане данной возрастной категории.

Напомним, Госдума сегодня приняла в первом чтении закон о повышении пенсионного возраста — до 63-х лет для женщин и до 65-ти для мужчин. Между тем эксперты и сами работники старшего возраста ранее неоднократно отмечали, что в России трудно найти работу людям старше 50-ти, им отказывают по различным формальным причинам. Каким образом эта проблема будет решаться в контексте новой пенсионной реформы — пока до конца не ясно.

По инф. rosbalt.ru

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