Ученые пока не определились: какое животное стало источником коронавируса

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Ученые продолжают искать в животном мире источник, от которого коронавирусная инфекция COVID-19 была передана людям. В качестве претендентов на роль первичного носителя вируса выдвигались летучие мыши, змеи и панголины. Но окончательного ответа на этот вопрос пока не дано.
Напомним, что существует большое количество коронавирусов, инфицирующих самых разных животных — от собак и кошек до ежей и птиц. У людей до последнего времени известны четыре разновидности коронавируса (229E, NL63, OC43 и HKU1), заражение которыми протекает обычно в легкой или вовсе незаметной форме, и два более опасных: возбудитель тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) и ближневосточного респираторного синдрома (MERS). Вирус COVID-19, вызвавший в конце 2019 — начале 2020 года эпидемию в Китае, стал третьим.
Новые вирусные болезни человека появляются с достаточной регулярностью, когда вирус, благодаря мутации или обмену генетическим материалом с другим вирусом, получает способность заражать людей. Например, предок вируса SARS существовал в популяциях летучих мышей, затем из-за мутации научился заражать циветт, а от них заразились и люди, употреблявшие этих циветт в пищу. Сходная история произошла с вирусом MERS. Он тоже изначально принадлежал летучим мышам, потом получил способность заражать одногорбых верблюдов, а потом — людей.
Во второй половине января коллектив китайских ученых под руководством Сингуана Ли из Уханьского университета биоинженерии изучил пять геномов нового коронавируса, полученных от заболевших людей, и пришел к выводу, что изначальным предком вируса COVID-19 был один из видов коронавирусов летучих мышей. Некоторое время назад он научился жить в организме змей, наиболее вероятно — китайской кобры или южнокитайского многополосного крайта. Затем, около двух лет назад, в организме змеи этот вирус обменялся генетическим материалом со специфическим змеиным коронавирусом. И наконец в 2019 году заразил людей, предположительно при употреблении змей в пищу.
Вскоре появилась работа коллектива исследователей из Уханьского института вирусологии, который возглавляет Чжэнли Ши. Они тоже секвенировали несколько геномов COVID-19 и определили, что он близок к коронавирусу летучей мыши из рода подковоносов Rhinolophus affinis, живущей на юге Китая. Но они не нашли никаких данных, связывающих этот вирус со змеями.
Новая гипотеза прозвучала 7 февраля. Исследователи из Южно-Китайского сельскохозяйственного университета в Гуанчжоу на пресс-конференции объявили, что источником нового коронавируса могут быть панголины.
Панголины (Pholidota), иначе называемые ящерами, — небольшие животные, покрытые ромбическими чешуйками, как черепицей. Несмотря на свой необычный вид, они входят в класс млекопитающих. Живут панголины в Африке, а также в Восточной и Южной Азии. Питаются панголины исключительно муравьями и термитами, их слюна имеет запах меда, привлекающий этих насекомых. Ныне их насчитывается всего восемь видов. По оценке специалистов, панголины в последние десятилетия вошли в число самых популярных видов животных для незаконной добычи и торговли. В традиционной медицине стран Восточной Азии их чешуйки считаются лекарством от многих болезней и средством, помогающим похудеть. Мясо панголинов употребляют в пищу. В Китае оно считается деликатесом, но купить его можно только нелегально. Цена на чешую панголинов на черном рынке за пять лет выросла в десять раз. Так как азиатские виды стали очень редки, браконьеры активизировали свою деятельность в Африке, откуда панголинов контрабандой переправляют в Юго-Восточную Азию и в Китай.
Исследователи из Южно-Китайского сельскохозяйственного университета объявили, что они нашли в организме конфискованных у контрабандистов панголинов вирус, который на 99 % соответствовал вирусу, циркулирующему в людях. Изначально на пресс-конференции было сказано, что это относится ко всему геному вируса.
Между тем сообщение о близости вируса панголинов и вируса COVID-19 вызывает тревогу у специалистов по охране вымирающих животных. Зоолог Сара Платто, которая работает в Университете Цзянхань, говорит, что, узнав об этом, люди могут начать убивать панголинов, которые и без того находятся на грани исчезновения. Во время вспышки атипичной пневмонии (SARS) в 2002–2003 годов жертвой убийств стало множество циветт. «Проблема не в животных, а в том, что мы с ними контактируем», — говорит Платто. Однако потенциальная связь с коронавирусом может и помочь панголинам, если люди из-за опасений заразиться откажутся от покупок панголинов, добытых браконьерами, и нелегальная торговля этими животными станет невыгодной.
Надо подчеркнуть, что все описанные версии - вызывают дискуссии у генетиков, ни одна из них не является истиной (и, соответственно, невозможно решение о блокировании источника вируса в будущем - даже если люди научатся его уничтожать). Между тем, коронавирус наделал в мире настоящую панику - и насколько быстро и успешно люди справятся с новой бедой, пока неизвестно:
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Ученые продолжают искать в животном мире источник, от которого коронавирусная инфекция COVID-19 была передана людям. В качестве претендентов на роль первичного носителя вируса выдвигались летучие мыши, змеи и панголины. Но окончательного ответа на этот вопрос пока не дано.
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