Телевизор хоть не включай

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и сама по себе, и потому что провоцирует вал ещё больших мерзостей.

Из мировой помойки (так часто называют социальные сети интернета), где скапливаются все происходящие на свете гадости, тянут самое-самое. В Сети гуляет «классное» видео, записанное на телефон, там пятнадцатилетний мерзавец избивает пожилую учительницу в классе за то, что она посмела во время урока выхватить у него наушники. И мало того, что этот ужас показывают на всю страну на Первом канале, так юного хулигана пригласили в студию, и ведущий программы «На самом деле» Дмитрий Шепелев и другие взрослые дяди и тёти увещевают, беседуют с ним о его тяжёлой жизни и о том, что его толкнуло на то, чтобы ударить пожилую женщину несколько раз по лицу, понуждают к извинениям. Кстати, судьба у него действительно тяжёлая – его родители то пьют, то сидят. И парня в этом смысле действительно жалко: ждёт его, похоже, не слишком светлое будущее. И, конечно, есть огромная социальная проблема: воспитание и обучение детей из бедных и неблагополучных семей, которых становится всё больше, и проблемой этой надо заниматься, в том числе и телевидению. Но не так!

Неужели на Первом канале не понимают, что проблемные подростки теперь знают: избей учителя, сделай какую-нибудь другую выдающуюся гадость, и тебя не накажут, а наоборот – покажут, пригласят на телевидение, привезут в Москву – редкий шанс на халяву побывать в столице, в «Останкино», где ты никогда и не был – поселят в хорошей гостинице, глядишь, денег дадут, а в студии с тобой будут разговаривать, как с большим... И о том, какой ты крутой, узнает вся страна.

К величайшему сожалению, это не уникальный случай, главные каналы ведь конкуренты, бьются за зрителя, за рейтинг – за пробитие дна.

Чуть ли не на следующий день на другом первом канале, «России-1», из интернета на общее обозрение вытащили не менее шокирующую историю. Забеременела тринадцатилетняя(!) девочка, нет, это теперь уже не новость, этим сейчас никого не удивишь, телевидение уже не раз смаковало тему ранней беременности, а НОВОСТЬ в том, что, по словам девочки, отцом её будущего ребёнка является её десятилетний (!) возлюбленный. И этих детей тоже в «детское время» показали по телевизору. Их с родителями привезли из Красноярского края (наконец-то повидали столицу!), привели в студию программы «Прямой эфир» Андрея Малахова, и стали расспрашивать этих абсолютных ещё детей про их «любовь» и «дружбу». Потом (уже, слава богу, без детей) серьёзные специалисты-сексологи всерьёз обсуждали в эфире, может ли десятилетний малец стать отцом: «Нет, он ещё не может, тестостерона и сперматозоидов ещё нет... Так кто же тогда отец, какой-то взрослый дядя? Или всё же это любовь?»

Неужели режиссёры и продюсеры программ, руководители телеканалов не понимают, что в борьбе за рейтинг они давно уже переступили грань, что телевидение совершает циничное преступление против детства, фактически рекламируя подростковый разврат и преступность? Неужели на ТВ не понимают, что, завлекая подобными передачами часть зрителей, они отталкивают остальных, большую часть. Всё больше людей шарахаются от зомби-ящика и не смотрят телевизор вообще. Между тем телевидение один из важнейших государственных институтов, оно, единственное из средств коммуникации, способно объединить нацию – социальные сети собирают людей по интересам, а ТВ может обратиться ко всем сразу, что бывает сейчас крайне редко, только во время крупных спортивных соревнований и на Новый год, и то – всё меньше.

Государственное телевидение фактически наносит удар за ударом по материнству, детству, образованию и семье, по тем самым скрепам, которые те же каналы пропагандируют в других программах. Руки опускаются даже у тех, кто склонен поддерживать государственные СМИ. Депутаты предлагали ввести хоть какой-то общественный контроль на ТВ, пытались унять вал похабщины, но даже с «Домом-2» не справились, телевизионному лобби удалось отстоять свои закрома. Как этот ужас остановить?

***

Редко или совсем не видишь на ТВ уважаемых доноров, которые сдают кровь и спасают десятки жизней, активистов, разыскивающих по всей стране талантливых детей-инвалидов и помогающих найти им наставников и точку опоры, тех, кто не жалеет себя на производстве и пытается внедрить разные полезные разработки и т.д. Зато сплошь и рядом маргинальные товарищи с несчастными ребятишками, пьяные подростки, не знающие куда деть свою кипучую молодую энергию, разнузданные мажоры, бюджетные воры, дорожные хамы. Совсем не те какие-то у нас теперь герои дня. Равняться-то на кого?..

Еще мнения о современном телевидении можно прочитать здесь:

lgz.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...