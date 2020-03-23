Сценарий локального применения ядерного оружия: изменение климата, гибель от голода… Ужас

"В новом исследовании было подсчитано, что произойдет в случае обмена ядерными ударами между Индией и Пакистаном", - сообщает австрийское издание Der Standard.

"Во время кризиса коронавируса другие сценарии глобальных катастроф уходят в общественном внимании на второй план. Впрочем, это не означает, что соответствующие угрозы просто исчезают. Так, в августе прошлого года две ядерные державы Индия и Пакистан были впервые за долгое время очень близки к вооруженному конфликту вокруг спорного региона Кашмир. Индия даже косвенно угрожала, что нанесет первый ядерный удар. (...)", - отмечает издание.

"К тому же были подорваны или прекратили свое действие важные международные договоры о контроле над вооружениями. Такое развитие событий может привести к новой ядерной гонке вооружений, дальнейшему распространению ядерного оружия и снижению порога наступления ядерной войны, предостерегают эксперты. Поэтому неудивительно, что несколько недель назад стрелка на символических часах Судного дня впервые за 73 года показала 100 секунд до полуночи", - говорится в статье.

"Хотя региональный ядерный конфликт между Индией и Пакистаном не привел бы к гибели мира, его последствия были бы глобальными. (...) Международная команда ученых пришла к выводу: региональный обмен ядерными ударами с использованием "только" 100 единиц ядерного оружия (то есть менее 1% всего имеющегося в мире ядерного оружия) приведет к десятилетию похолодания и, таким образом, к худшему в современной истории дефициту продуктов питания".

Результаты исследования, проведенного командой ученых из Чикагского университета и Потсдамского института изучения климатических изменений во главе с Йонасом Йегермейром, показали, что "внезапное изменение климата приведет к серьезным потерям урожая, практически парализует мировую торговлю и обострит региональные конфликты - глобальный кризис станет, таким образом, неизбежным".

"Внезапное похолодание нанесет росту растений по всему миру даже больший ущерб, чем антропогенное потепление", - говорит Йегермейр.

"Исследование, опубликованное в научном журнале Pnas, показывает, что в случае локального применения ядерного оружия и возникших в результате него пожаров в атмосферу Земли, вплоть до стратосферы, попадет около 5 млн тонн сажи. Согласно расчетам, ослабление солнечного излучения приведет к падению температур в среднем на 1,8 градуса Цельсия и сокращению осадков на 8%. Это внезапные изменения будут длиться 10-15 лет до того момента, пока мировой климат не восстановится", - говорится в статье.

В первые пять лет производство кукурузы сократится на 13%, пшеницы на 11%, риса на 3% и сои на 17%. Наиболее тяжелыми последствия для сельского хозяйства будут в США, Европе, Китае и России. Там из-за похолодания растения не успеют созреть до того, как наступят первые осенние заморозки. "Последствия для производства основных продовольственных товаров будут наихудшими в современной истории, - считает Йегермейр. - Еще более драматичными, чем пыльный котел в 1930-е годы в США и Канаде и последствия крупнейших извержений вулканов".

"Сценарий с 5 млн тонн сажи был разработан на основе данных, полученных более десяти лет назад. Исследователи полагают, что сегодня в случае ядерной войны между Индией и Пакистаном в атмосферу попадет как минимум 16 млн тонн сажи, так как обе страны располагают оружием с большей разрушающей силой и их потенциальные цели также стали больше. В целом это может означать, что последствия такого ядерного конфликта в действительности могут оказаться в три раза более мощными", - передает издание.

"Какими бы ужасными ни были прямые последствия применения ядерного оружия, значительно больше людей погибнет от голода за пределами районов нанесения ударов", - говорит соавтор исследования Алан Робок из Ратгерского университета в штате Нью-Джерси.

Сценарии того или иного развития событий, конечно, стоит формировать. И в случае ядерных конфликтов человечеству надо представлять, что его ожидает. Как выясняется, абсолютно не радужное будущее: холод, нехватка осадков, голод.... Но на бумаге в исследовании это всего лишь сухие слова, а на деле – миллионы разрушенных судеб и погубленных жизней. Вооруженные до зубов люди в то же время беспомощны с этим же самым оружием.

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Перевод Inopressa.ru

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